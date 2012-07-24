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Беглец из белорусской тюрьмы пойман в Одессе

24 июля 2012 08:06
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Новости Беларуси. Осужденный, осуществивший в апреле нынешнего года побег из исправительного учреждения Беларуси, задержан в нежилом доме на Фонтанской дороге в Одессе, сообщает Управление Государственной пенитенциарной службы Украины.

Осужденный покинул расположение исправительного учреждения города Береза (Беларусь) 5 апреля. В мае беглец был объявлен в межгосударственный розыск, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости Украина.

В настоящее время осужденный передан в охранные органы Украины для принятия решения о его дальнейшей экстрадиции в Беларусь.

# общество # Побег

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