Беглец из белорусской тюрьмы пойман в Одессе

Новости Беларуси. Осужденный, осуществивший в апреле нынешнего года побег из исправительного учреждения Беларуси, задержан в нежилом доме на Фонтанской дороге в Одессе, сообщает Управление Государственной пенитенциарной службы Украины.

Осужденный покинул расположение исправительного учреждения города Береза (Беларусь) 5 апреля. В мае беглец был объявлен в межгосударственный розыск, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости Украина.

В настоящее время осужденный передан в охранные органы Украины для принятия решения о его дальнейшей экстрадиции в Беларусь.