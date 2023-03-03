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В Беларуси завершаются учения с территориальными органами погранслужбы

03 марта 2023 08:46
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Новости Беларуси. Наши пограничники готовы в любую минуту стать на защиту госграницы и дать отпор любому, кто осмелится посягнуть на территориальную целостность Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердили проведенные учения с территориальными органами пограничной службы. 3 марта маневры завершаются.  

В Беларуси завершаются учения с территориальными органами погранслужбы-1

Плановые мероприятия проходили на протяжение двух недель. За это время части отработали навыки перемещения и развертывания пунктов управления за пределами мест их постоянной дислокации. В ходе маневров пограничники усовершенствовали боевую и мобилизационную готовность, а также повысили уровень руководства подразделениями в различных условиях. Все поставленные задачи успешно выполнены.  

В Беларуси завершаются учения с территориальными органами погранслужбы-4

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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