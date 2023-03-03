В Беларуси завершаются учения с территориальными органами погранслужбы

Новости Беларуси. Наши пограничники готовы в любую минуту стать на защиту госграницы и дать отпор любому, кто осмелится посягнуть на территориальную целостность Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердили проведенные учения с территориальными органами пограничной службы. 3 марта маневры завершаются.

Плановые мероприятия проходили на протяжение двух недель. За это время части отработали навыки перемещения и развертывания пунктов управления за пределами мест их постоянной дислокации. В ходе маневров пограничники усовершенствовали боевую и мобилизационную готовность, а также повысили уровень руководства подразделениями в различных условиях. Все поставленные задачи успешно выполнены.