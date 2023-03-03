Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения

Новости Беларуси. Беларусь придерживается миролюбивой политики и нацелена на продуктивное сотрудничество с зарубежными партнерами. Об этом не раз упоминал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Издревле наши страны объединены славянскими традициями, общими духовными ценностями, православием и кириллицей. Белорусы были среди тех, кто сражался за освобождение Болгарии и ее независимость во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что Беларусь и Болгария выбрали разные пути развития и союзы, наше сотрудничество всегда являлось конструктивным, строилось на принципах доверия и уважения. Уверен, неблагоприятная политическая конъюнктура не сумеет сломать дух дружбы, разорвать многочисленные межчеловеческие связи между белорусами и болгарами.