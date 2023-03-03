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Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения

03 марта 2023 08:43
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Новости Беларуси. Беларусь придерживается миролюбивой политики и нацелена на продуктивное сотрудничество с зарубежными партнерами. Об этом не раз упоминал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения-1

3 марта, поздравляя народ Болгарии с национальным праздником, – Днем освобождения – Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск заинтересован в возобновлении равноправного политического диалога с Софией.

Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Издревле наши страны объединены славянскими традициями, общими духовными ценностями, православием и кириллицей. Белорусы были среди тех, кто сражался за освобождение Болгарии и ее независимость во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что Беларусь и Болгария выбрали разные пути развития и союзы, наше сотрудничество всегда являлось конструктивным, строилось на принципах доверия и уважения. Уверен, неблагоприятная политическая конъюнктура не сумеет сломать дух дружбы, разорвать многочисленные межчеловеческие связи между белорусами и болгарами.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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