«Как будто к бабушке попал!» Побывали в музее, в котором воссоздали атмосферу советской квартиры

Начало года – отличный повод составить тревел-календарь, чтобы открыть Беларусь в новом ракурсе. А мы стартуем с Припятского Полесья и дарим путевку в Петриковский район! Край шахтеров, родина Деда Талаша, заповедные просторы, самобытные церкви и бесценный куфар традиций. В гостях у полешуков вы культурно обогатитесь и вдохновитесь, рассказали в программе «Путевка BY».

Операция «Ы». Путешествие начинаем в лучших традициях Шурика и отправляемся за ностальгией в Петриковский историко-краеведческий музей. Для бумеров и поколения икс атмосферная выставка станет подарком. Конфетти эмоций для детей СССР. Мебель, легендарный ковер, одежда, игрушки, предметы быта. Здесь навевает теплые воспоминания каждая вещица. Будь-то шкатулка из открыток или авоська.

Галина Труханович, директор Петриковского историко-краеведческого музея:

Многие, кто приходят на нашу выставку, говорят: «Ой, как будто к бабушке попал!» На этой выставке можно загадать желание, и, вообще, мы в тренде, потому что сегодня эта ностальгия по 1980-м, когда можно было надеть лосины, спортивную кофту и пойти на дискотеку, это было так круто!

Виниловые пластинки и золотые хиты здесь на любой вкус. Достать их, как и мандарины к Новому году, было еще тем квестом. Советская детвора вспомнит старые-добрые сказки. Послушать их можно было только после домашки и подготовке к урокам. В центре внимания и любимые сладости – вкус поколений. Халва, ириски, домашние леденцы.