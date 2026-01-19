С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей

С чистой душой и твердой верой. Православные окунаются в крещенские купели. Безопасность и комфорт жителей Минской области обеспечивают около 80 сотрудников МЧС и столько же квалифицированных медиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе окунуться можно в купели деревни Качановичи. Здесь установлены безопасные сходни с поручнями. Организованы теплые раздевалки, пункты обогрева с горячим чаем. Крещенские купания на территории деревни организуют не первый год. И стоит отметить, что многие приходят семьями.

– Купель очень хорошая, все отлично, вода хорошая, замечательная, все было прекрасно.

– Купельня супер сделана, на 100 %. Я сразу думал, тут прорубь, а купельня красивая, хорошая.

Юрий Гринкевич, начальник Несвижской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В 2025 году мы в рамках Года благоустройства произвели реконструкцию этого знатного места. И оно получилось такое добротное, с обустройством родника, и с обустройством купели, которую сегодня народ посещает.

В Минской области оборудованы 36 купелей. Погружение в освященную воду будет возможно до 24:00.