Прямой эфир

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей

19 января 2026 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С чистой душой и твердой верой. Православные окунаются в крещенские купели. Безопасность и комфорт жителей Минской области обеспечивают около 80 сотрудников МЧС и столько же квалифицированных медиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей-2

В Несвижском районе окунуться можно в купели деревни Качановичи. Здесь установлены безопасные сходни с поручнями. Организованы теплые раздевалки, пункты обогрева с горячим чаем. Крещенские купания на территории деревни организуют не первый год. И стоит отметить, что многие приходят семьями.

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей-4

– Купель очень хорошая, все отлично, вода хорошая, замечательная, все было прекрасно.

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей-6

– Купельня супер сделана, на 100 %. Я сразу думал, тут прорубь, а купельня красивая, хорошая.

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей-8

Юрий Гринкевич, начальник Несвижской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В 2025 году мы в рамках Года благоустройства произвели реконструкцию этого знатного места. И оно получилось такое добротное, с обустройством родника, и с обустройством купели, которую сегодня народ посещает.

В Минской области оборудованы 36 купелей. Погружение в освященную воду будет возможно до 24:00.

# Морозы

Другие новости рубрики

Все новости
На Комсомольском озере проходят крещенские купания
19 января 2026 14:02

На Комсомольском озере проходят крещенские купания

Танцы, конкурсы и выступления артистов. Праздничный бал в Вилейке собрал около 300 молодых специалистов
19 января 2026 14:00

Танцы, конкурсы и выступления артистов. Праздничный бал в Вилейке собрал около 300 молодых специалистов

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения
19 января 2026 13:56

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения