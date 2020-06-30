Как будет работать транспорт в Минске 3 июля

Новости Беларуси. 3 июля Минский метрополитен будет работать с 5.30 утра до 1.30 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажиров будут впускать на станции до 1.00. А на «Октябрьской», «Немиге», «Фрунзенской» и «Молодежной» вход закроется на 10 минут позднее. Интервал движения поездов в праздничный день с 10 часов утра до 1.00 часа ночи составит 6 минут.