Как будет работать транспорт в Минске 3 июля

Новости Беларуси. 3 июля Минский метрополитен будет работать с 5.30 утра до 1.30 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 июля Минский метрополитен будет работать с 5.30 утра до 1.30 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пассажиров будут впускать на станции до 1.00. А на «Октябрьской», «Немиге», «Фрунзенской» и «Молодежной» вход закроется на 10 минут позднее. Интервал движения поездов в праздничный день с 10 часов утра до 1.00 часа ночи составит 6 минут.
Чтобы избежать очередей, пассажирам советуют заранее приобрести жетоны или оплачивать проезд бесконтактно.
Автобусы 3 и 5 июля будут курсировать по графику воскресенья. Троллейбусы 3 и 4 июля поедут по графику субботы. Трамваи с пятницы по воскресенье выйдут на маршруты по графику выходного дня.