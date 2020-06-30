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Как будет работать транспорт в Минске 3 июля

30 июня 2020 15:29
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Новости Беларуси. 3 июля Минский метрополитен будет работать с 5.30 утра до 1.30 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будет работать транспорт в Минске 3 июля-1

Пассажиров будут впускать на станции до 1.00. А на «Октябрьской», «Немиге», «Фрунзенской» и «Молодежной» вход закроется на 10 минут позднее. Интервал движения поездов в праздничный день с 10 часов утра до 1.00 часа ночи составит 6 минут.

Как будет работать транспорт в Минске 3 июля-4

Чтобы избежать очередей, пассажирам советуют заранее приобрести жетоны или оплачивать проезд бесконтактно.

Автобусы 3 и 5 июля будут курсировать по графику воскресенья. Троллейбусы 3 и 4 июля поедут по графику субботы. Трамваи с пятницы по воскресенье выйдут на маршруты по графику выходного дня.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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