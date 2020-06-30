Третья больница Минска до конца недели вернётся к приёму пациентов по профилю

Новости Беларуси. Все больше белорусских клиник начинают прием пациентов по профилю. Этот список готовится пополнить и 3-я городская больница Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом анализа заболеваемости COVID-19 в стране проводится поэтапное возвращение к обычной работе организаций здравоохранения, которые ранее были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

На этой неделе в Минске возобновляется работа коечного фонда в 3-й городской клинической больнице. Пока здесь специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии проводят поэтапную дезобработку.

Екатерина Варивода, врач-эпидемиолог УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:

Врачи помогают, конечно. Врачи, санитарки, медсестры – все, кто свободен, кто имеет возможность помочь, работают. Потому что надо собрать белье, все это помыть, промыть. Планируем, что уже к концу этой недели у нас начнется госпитализация.