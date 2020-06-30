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Больше миллиона тестов на коронавирус сделали в Беларуси

30 июня 2020 14:35
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Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 46 054, у которых ранее был подтверждён диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше миллиона тестов на коронавирус сделали в Беларуси-1

По результатам лабораторной диагностики с положительным тестом зарегистрированы 62 118 человек. Всего проведено 1 миллион 785 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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