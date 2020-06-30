Больше миллиона тестов на коронавирус сделали в Беларуси

Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 46 054, у которых ранее был подтверждён диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.