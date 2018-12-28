Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Новый год в большой компании. Тем, кто желает быть в эпицентре праздничных гуляний – не стоит беспокоиться о дороге домой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый год в большой компании. Тем, кто желает быть в эпицентре праздничных гуляний – не стоит беспокоиться о дороге домой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ГАИ перекроет для автомобильного транспорта дороги вблизи проведения мест массовых мероприятий. И рекомендует воспользоваться общественным.
В новогоднюю ночь последний поезд метро отправится с конечных станций в 4 часа 2 минуты, станции «Немига», «Фрунзенская» и «Октябрьская» закроются в 4.15 утра. Наземный транспорт будет курсировать до 4.45.