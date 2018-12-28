Квесты и подарки на любой вкус. На главную елку Минской области приехали около 800 ребят

Новости Беларуси. Когда сбываются мечты. В Молодечно прошел областной благотворительный праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главную елку Минской области приехали около 800 ребят. Это победители олимпиад и международных конкурсов, волонтеры, лучшие спортсмены и лидеры общественных организаций.

Для участников новогоднего представления подготовили подарки и развлечения на любой вкус. Дети участвовали в праздничных квестов и играх. А некоторые серьезно заинтересовались шахматами. Этой игре посвятили отдельную выставку, экспонаты на которую привезли из всех районов. Кульминацией праздника стало красочное представление с участием сказочных персонажей.

Акция «Наши дети» началась в Минской области еще 10 декабря. Но сегодня праздник не заканчивается. Самые юные жители региона будут получать подарки чуть ли не до середины января. А праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минской области.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Дети - это самое дорогое, что у нас есть. Такие акции в преддверии праздников, которые проходят по стране, это здорово. Сегодня мы поздравляем детей и здесь, и в школах, и не дай бог, кто-то приболел - в больнице. Дети не должны остаться без внимания. Поэтому с праздником их, всего самого хорошего!