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Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным

28 декабря 2018 18:06
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Новости Беларуси. Без пол-литра не заведется. С необычным предложением обратились жители Поставского района в концерн «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продавать бензин в бутылках. Для чего? А чтобы легче было вести домашнее хозяйство. И газонокосилка, и мини-трактор, и другие устройства работают на топливе.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-1

Одно дело, когда его приходится заливать и переносить в канистрах. И совсем другое – если оно сразу залито в удобную тару. Да и бензоколонка не всегда рядом. Только вот торговля бензином только на них и происходит по законодательству.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-4

Мотокоса, бензопила и мини-трактор – стандартный набор современного хозяина. Трудиться легко и удобно. Но без топлива работа не двинется с места.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-7

Александр Добриян, СТВ:
Сегодня вопрос приобретения бензина для хозяйственных нужд решается просто. Единственный способ – приобрести топливо на автозаправочной станции. Минимальный объём ограничен техническими возможностями колонки. Чаще всего это два литра.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-10

Главная загвоздка – логистика. Автозаправочная станция есть далеко не в каждой деревне. А добраться с полной канистрой домой – настоящий квест: правила запрещают перевозить горючее в общественном транспорте. Так что выход для всех один: договариваться с соседями-автовладельцами.

Аркадий Шевелев сменил лошадку на мотоблок 8 лет назад. Ни овса ни сена теперь не нужно: лишь 350 граммов 92-го на час работы. Бензин привозит знакомый с автозаправки за 10 километров. Говорит, покупать на месте было бы гораздо удобнее.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-13

Аркадий Шевелев, житель г.п. Уваровичи:
Как по мне, чем просить, то тут на месте было бы удобно. Ну, пусть дороже, но зато на месте. Приехал, купил и всё.

Аркадий Шевелев помнит, как когда-то в их посёлке торговали керосином на розлив. Правда, сомневается, что теперь кому-то так разрешат.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-16

Действительно, розничная торговля нефтепродуктами, согласно белорусскому законодательству, осуществляется исключительно через топливораздаточные колонки автозаправочных станций. Другого не дано. Таким образом, для начала неплохо было бы скорректировать действующее законодательство.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-19

Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Необходимо, чтобы законодатель определил возможность торговли этим товаром в сельских магазинах. Для этого необходимо провести целый перечень процедур, чтобы внести изменения в законодательство Республики Беларусь. Сейчас закон запрещает это делать. Мы готовы поставить линию по розливу нефтепродуктов в мелкорозничную тару. Но организовать продажу в сельских магазинах – это вне нашего ведома.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-22

Интересно, что с предложением рассмотреть вопрос в концерн «Белнефтехим» обратились именно законодатели. Поручение своему депутату дали жители Поставского района. Однако, вопрос упирается не только в законодательство. Любой автовладелец знает, что ни стекло, ни пластик для хранения и транспортировки бензина не годятся.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-25

Ксения Аседач, старший оператор АЗС:
Стекло не герметично и может разбиться. В пластик нельзя набирать, так как из-за статического напряжения может произойти возгорание нефтепродукта.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-28

Подходят антистатический пластик или  метал. Но стандартные канистры, стоимость которых в разы превышает стоимость самого бензина, не сулят идее коммерческого успеха.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-31

Собственно говоря, в том, что удастся заработать на «фасованном бензине» сомневаются многие. Его стоимость по самым скромным подсчётам будет на 70% выше, чем на АЗС, и людям по старинке будет проще попросить соседей привезти то, что дешевле.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-34

Александр Качан, начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:
Сеть в сельской местности представлена, в основном, это или товары повседневного спроса, или специализированные продуктовые магазины.
Такой специфический товар не может соседствовать с продуктами из-за запахов, и должны быть особые условия хранения. Это очень пожароопасный товар. Должен быть контроль. Если учесть, что это подакцизный товар, нужно урегулировать целый ряд вопросов, связанных с изменениями в законодательство о лицензировании.

Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным-37

Акцизы, лицензии плюс выполнение всех норм и требований безопасности к торговым объектам и транспортировке могут поставить крест на проекте ещё на стадии проработки. Однако, раньше времени отказываться от идеи в Беларуси не спешат. Уже в январе все заинтересованные стороны соберутся для поиска наилучшего решения. 

# Бензин # общество # Марина Костюченко # Ксения Аседач # Александр Качан # Фотофакт

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