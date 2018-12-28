Бензин в бутылках. Жители Поставского района предлагают продавать топливо расфасованным

Новости Беларуси. Без пол-литра не заведется. С необычным предложением обратились жители Поставского района в концерн «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продавать бензин в бутылках. Для чего? А чтобы легче было вести домашнее хозяйство. И газонокосилка, и мини-трактор, и другие устройства работают на топливе.

Одно дело, когда его приходится заливать и переносить в канистрах. И совсем другое – если оно сразу залито в удобную тару. Да и бензоколонка не всегда рядом. Только вот торговля бензином только на них и происходит по законодательству.

Мотокоса, бензопила и мини-трактор – стандартный набор современного хозяина. Трудиться легко и удобно. Но без топлива работа не двинется с места.

Александр Добриян, СТВ:

Сегодня вопрос приобретения бензина для хозяйственных нужд решается просто. Единственный способ – приобрести топливо на автозаправочной станции. Минимальный объём ограничен техническими возможностями колонки. Чаще всего это два литра.

Главная загвоздка – логистика. Автозаправочная станция есть далеко не в каждой деревне. А добраться с полной канистрой домой – настоящий квест: правила запрещают перевозить горючее в общественном транспорте. Так что выход для всех один: договариваться с соседями-автовладельцами. Аркадий Шевелев сменил лошадку на мотоблок 8 лет назад. Ни овса ни сена теперь не нужно: лишь 350 граммов 92-го на час работы. Бензин привозит знакомый с автозаправки за 10 километров. Говорит, покупать на месте было бы гораздо удобнее.

Аркадий Шевелев, житель г.п. Уваровичи:

Как по мне, чем просить, то тут на месте было бы удобно. Ну, пусть дороже, но зато на месте. Приехал, купил и всё. Аркадий Шевелев помнит, как когда-то в их посёлке торговали керосином на розлив. Правда, сомневается, что теперь кому-то так разрешат.

Действительно, розничная торговля нефтепродуктами, согласно белорусскому законодательству, осуществляется исключительно через топливораздаточные колонки автозаправочных станций. Другого не дано. Таким образом, для начала неплохо было бы скорректировать действующее законодательство.

Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Необходимо, чтобы законодатель определил возможность торговли этим товаром в сельских магазинах. Для этого необходимо провести целый перечень процедур, чтобы внести изменения в законодательство Республики Беларусь. Сейчас закон запрещает это делать. Мы готовы поставить линию по розливу нефтепродуктов в мелкорозничную тару. Но организовать продажу в сельских магазинах – это вне нашего ведома.

Интересно, что с предложением рассмотреть вопрос в концерн «Белнефтехим» обратились именно законодатели. Поручение своему депутату дали жители Поставского района. Однако, вопрос упирается не только в законодательство. Любой автовладелец знает, что ни стекло, ни пластик для хранения и транспортировки бензина не годятся.

Ксения Аседач, старший оператор АЗС:

Стекло не герметично и может разбиться. В пластик нельзя набирать, так как из-за статического напряжения может произойти возгорание нефтепродукта.

Подходят антистатический пластик или метал. Но стандартные канистры, стоимость которых в разы превышает стоимость самого бензина, не сулят идее коммерческого успеха.

Собственно говоря, в том, что удастся заработать на «фасованном бензине» сомневаются многие. Его стоимость по самым скромным подсчётам будет на 70% выше, чем на АЗС, и людям по старинке будет проще попросить соседей привезти то, что дешевле.

Александр Качан, начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:

Сеть в сельской местности представлена, в основном, это или товары повседневного спроса, или специализированные продуктовые магазины.

Такой специфический товар не может соседствовать с продуктами из-за запахов, и должны быть особые условия хранения. Это очень пожароопасный товар. Должен быть контроль. Если учесть, что это подакцизный товар, нужно урегулировать целый ряд вопросов, связанных с изменениями в законодательство о лицензировании.