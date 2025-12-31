Лукашенко: удивительно, что «Горизонт» будет коров доить

С тем, как развивается мир и технологии, очевидна необходимость таких мер. Глава государства много раз подтверждал это на примере АПК. Аппарат машинного доения коров Беларуси нужен. Задача – освоить его производство и не зависеть от импортных аналогов. Да, возможно сегодня эта тема кому-то кажется незначительной, а если посмотреть под таким углом?

– Мы начинали вообще, пять минут не могли попасть. Сразу в ручном режиме, а уже сейчас программа работает. Правильно? По программе надевается или в ручном режиме? – По программе. Камера сканирует время, находит, следит за ним и управляет движением робота. То есть он видит сосок, фиксирует его и попадает на него. – Дальше должна создаться база, на корову надо надеть чип, чтобы уже подходя, чип считывал и уже искал в базе эту корову, чтобы времени не терять. Мы начинали с 5 минут до попадания, сейчас дошли до 1 минуты 20 секунд. Классические импортные делают это за 40 секунд. То есть в два раза быстрее. Нам предстоит работать, они работают. Специальную группу создали. Но хотел отметить, что мы без всякого финансирования, я имею в виду какого-то бюджета. Мы сами это делаем. Это просто инициативно. Молодежь интересная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сделаете – не пожалеем ничего для вас. Потому что для нас это важно. Уже Кочанова и ей подобные женщины не пойдут доить корову. Ты сам это знаешь, опытный человек. Надо кому-то будет дать, а молочные продукты любят все. Поэтому нам надо подоить корову.

Это наше будущее, если мы хотим продолжать обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Кажется, мелочь. Дальше вижу узкое место. Ну что там, смолотить это, убрать зерно. Просушили, засыпали в хранилище. А после этого осталась солома. И вот тут начинаются проблемы. Мы по весне сжигаем ее и туда, и сюда.

Сколько угодно с них требуй, но не хватает техники. Импортную купишь, работает как часы. Он сделает – беда. Вот я ему поручил. Хотя он уже понял, что с него спрос будет жестокий в этом плане. На очень высокий уровень мы подняли это дело. Но мне удивительно было, что «Горизонт» будет коров доить. Молодцы. Вперед, вперед, надо идти вперед. И когда мне предложили, что Новый год, куда Президент поедет, я говорю, я пойду в будущее. Мне предложили варианты. Я говорю, «Горизонт».