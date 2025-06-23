Уровень подростковой преступности в Минске снизился почти на 30%

Уровень подростковой преступности в столице снизился почти на треть. За этим стоит слаженная работа инспекции по делам несовершеннолетних. Акцент в первую очередь на профилактику. Инспекторы проводят беседы с трудными подростками и их родителями, организуют различные мероприятия и встречи. Все для того, чтобы предотвратить преступления в дальнейшем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чего может стоить один неверный шаг, совершенный в юном возрасте? Сюжет наших корреспондентов.

Дмитрий Стрелков жил тихой, беззаботной жизнью. Учеба в колледже, встречи с друзьями, домашний уют – все было хорошо. Но стоило совершить всего одну ошибку и вот уже парень на строгом контроле. Он почти год находиться под надзором участкового инспектора. А это ограничения и постоянный контроль. Дмитрий понял: в дальнейшем такой жизни он не хочет.

Дмитрий Стрелков:

Оказался не в том месте. Поднял руку на человека неосознанно. Ездил по СИЗО, по разным тюрьмам, показывали жизнь. Служба ИДН взаимодействует не только с несовершеннолетними, но и с их родителями – только совместными усилиями можно добиться результата. В семье Стрелковых царит взаимопонимание, где каждый знает: что бы не случилось, здесь его подержат. Мама помогает сыну найти правильный путь. Ведь каждый может ошибиться, главное – желание исправить.

Инна Стрелкова:

За этот год я очень переживала за сына, чтобы он никуда не попал. Но он вроде бы старался. Вроде бы все нормально у нас сейчас. Он очень сожалел, что в тот вечер он ударил мальчика. Главная задача инспекторов – организовать занятость детей. Для этого проводят профилактические беседы и экскурсии, походы в театры и музеи. Формат подбирается с учетом интересов подростков, чтобы не оттолкнуть, а заинтересовать.