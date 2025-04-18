В Президентской библиотеке Беларуси представили экспозицию, посвящённую 80-летию Великой Победы

Узнать, как развивалось книжное дело в годы войны. В Президентской библиотеке Беларуси представили экспозицию, посвященную 80-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка включает трофейные книги и издания, вернувшиеся из плена, а также уникальные карты и редкие фотографические коллекции. Есть также стенды, посвященные сотрудникам библиотеки, участвовавшим в войне. Представлены их личные дела и учетные документы. Сохранить память о близких людях, героях войны помогает и проект с функцией виртуального «объятия» с родственником-ветераном.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси:

Сотрудники библиотеки в период Великой Отечественной войны были и призваны в ряды Красной армии, и непосредственно находились в подполье и в партизанском движении. Также находились и на неоккупированных территориях. 250 тысяч книг было в фонде довоенной библиотеки. И ряд фактов, подтвержденных документов, когда книги возвращались из фашистского плена.

Президентская библиотека не только сохраняет память о героическом прошлом, но и передает ее следующим поколениям. Сейчас в учреждении ведется работа по восстановлению библиотек, утерянных во время боевых действий. Создана специальная комиссия, регулярно проводится мониторинг аукционов, чтобы вернуть раритеты в белорусские книгохранилища.