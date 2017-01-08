Будут ли в храмах бесплатные свечи и почему хорошо быть консерватором: митрополит Павел в интервью СТВ

Новости Беларуси. Интервью программе «Неделя» в преддверии Рождества дал глава Белорусской православной церкви, Митрополит Минский и Заславский Павел. С Владыкой говорили о многом, а начали беседу с недавнего инцидента в Киеве.

В Киеве в эти праздничные дни установили на улицах несколько холодильников, чтобы можно было оставить еду бедным, малоимущим. Так не то, что еду украли у вечеру, холодильники унесли. Это – реальная ситуация несколько дней назад в Киеве. Действительно, не готовы ещё к милостыне, к пожертвованию, к помощи ближнему. Или я не прав, и эта ситуация, вообще, не из этой серии?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, я думаю, что не только это не о нас. Наверное, не совсем такое хорошее сравнение, потому что, когда человек голодный, когда человек холодный, ему говорить о каких-то высших материях очень сложно. Давайте вспомним 90-ые годы. Вот приезжает человек домой на своей машине. Он выходит из своей машины, что он делает?

У него большая сумка, достаёт магнитолу, снимает зеркала, снимает стеклоочистители – всё снимали.

Почему? Потому что был дефицит. А потом, когда у всех появилось всё – и, вроде, и воровать-то не надо было, да? И перестали снимать. Я помню, вот эти наши водители приезжали в то время, когда я ещё нёс послушание в Иерусалиме, и израильтянам, которые занимаются дилерскими вопросами, говорят: «Нам бы вот такие зеркала, которые снимались бы». Они смотрят, говорят: «Какие зеркала? Как снимать?» «Стеклоочистители тоже, чтоб быстро снимались». Они говорят: «А зачем вам это? Поставили вот на заводе эти зеркала и пусть они стоят». Им говорят: «Да нет, их надо снимать вечером». Говорят: «Зачем?» Не могли, никто, Вы знаете, куда бы не ездили, никто не мог понять, зачем. Так и здесь.

Удивительная вещь. Вы вспомнили советское время, но вот эти гранёные стаканы в автоматах для «газировки» ведь не воровали, чаще всего. Никто их не привязывал.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Не привязывали. Потому что они были везде, в каждом аппарате они были. Но, тем не менее, они пропадали. А кто их уносил? Любители – кто хотел поддать и уйти куда-нибудь в лесопосадочку, и там их использовать.

Владыка, мы с Вами встречались в прошлое, кажется, Прощёное воскресенье. И Вы рассказывали удивительную историю об одном из священников, который хотел, как говорят современным языком, переформатировать систему продажи свечей. Когда просто лежат свечи, можно брать, сколько хочешь и оставлять. Не прижилась эта традиция у нас. Не наше это. Не готовы мы, как выяснилось. Правда?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

К сожалению, не готовы. С одной стороны. А с другой стороны, там при каждом храме обязательно есть какие-то площади, или коммерческие какие-то площади. Как мы их иногда называли там – доходные дома. Которые приносили необходимые материальные средства для содержания этого храма. И поэтому настоятель приобретает энное количество свечей, кладёт их и прихожане знают, что это всё – бесплатно, можно брать. Но утрачивается один очень важный элемент.

Мы говорим, что свечи, которые мы приобретаем в храме, жертвуем денежку – это наше пожертвование Богу.

Через пожертвование этих средств на содержание храма.

Мне кажется, вот это – та самая милостыня. Это такой глубоко интимный момент, если честно, вот эту интимность немножечко нарушила прошедшая деноминация. Сейчас, когда бросаешь монетку, многие оглядываются на тебя – монетка зазвенела. Раньше это гораздо тише было.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Поэтому – опускайте бумажку, она звенеть не будет.

Владыка, а вот, когда Вы ехали в Беларусь, я прочитал заголовок, по-моему, в российской газете: «В Беларусь едет консерватор». Вы остались консерватором за время Вашего служения здесь, на белорусской земле.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, как понимать это слово.

А как понимать?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вот в моём понимании, консерватор – это совсем неплохо.

Я бы даже по-другому сказал. Знаете, вот, с нашей точки зрения, консерватор – это человек, который умеет хранить традиции. Вот я – сторонник сохранения добрых традиций. А у нас столько хороших, добрых традиций. Я искренне радуюсь тому, что происходит в Беларуси.

Я искренне радуюсь тому, что люди приходят в храмы, приходят семьями, приходят с детишками.

Это меня искренне, как в первое время удивило, порадовало, так это меня и продолжает радовать, что на праздники приходят семьями.

Это к вопросу тоже о высокой планке?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

А как же? Конечно. Это преображает людей. И я искренне радуюсь тому, что сегодня очень хорошее взаимопонимание и соработничество и Белорусской православной церкви, и государства, и руководителей государственного аппарата. Мы созидаем – вот это очень важная составляющая.

Владыка, в это Рождество, что Вы скажете белорусам?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Как Экзарх Беларуси, могу пожелать всем крепкого здоровья, силы духа, крепости тела. Хочется пожелать всем искренней веры в Бога.

Господь всегда слышит наши молитвы, Господь всегда слышит наши обращения, но не всегда исполняет.

Потому что мы очень часто просим неполезное и не спасительное. А вот, если это будет полезно или спасительно, то Господь непременно нашу просьбу и услышит, и удовлетворит. Поэтому хочется пожелать всем крепости духа, искренней веры и надежды на Бога. И, конечно, праздничного настроения, Рождественского.

Хочется пожелать всем благословения Божьего.

С праздником всех вас!