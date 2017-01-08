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Около 200 водителям в Минске из-за морозов потребовалась помощь ГАИ

08 января 2017 15:21
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Новости Беларуси. За прошедшие январские дни более чем 200 водителям в Минске потребовалась помощь Госавтоинспекции.

Из-за морозов её сотрудники перешли на усиленный режим несения службы.

Увеличено и количество патрульных машин. Чаще всего приходится помогать заводить замёрзшие автомобили, буксировать их на стоянки.

Попутно водителям помогают согреться горячим чаем.

Сергей Юхно:
Замёрз, не хочет заводиться. Погрели в  боксе, всё равно, не заводится. Не получилось моим друзьям помочь, пришлось вызвать на помощь.

Александр Трякин, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ РУВД Ленинского района Минска:
Служебные машины оборудованы тросом специализированным, чтобы можно было затянуть машину либо в гараж, либо в обогреваемую стоянку, а также – высоковольтными проводами для запуска двигателя. Каждый сотрудник органов внутренних дел, который может помочь в данной ситуации, особенно, сотрудники ГАИ, которые наиболее мобильны и подвижны, могут прийти на помощь нуждающимся   

В такую погоду ГАИ просит автолюбителей без особой необходимости не отправляться в дорогу и пользоваться общественным транспортом.

При поездках автомобиль необходимо заправлять специальным зимним топливом, проверить зарядку аккумулятора и исправность системы отопления, сообщили в программе Новости «24 часа».

# общество # Погода в Беларуси

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