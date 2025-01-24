Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы

Алеся Лакина, корреспондент:
Современный человек не может похвастаться большим количеством свободного времени. А вот как его любят проводить белорусы? Давайте узнаем.
Алеся Лакина, корреспондент:
Современный человек не может похвастаться большим количеством свободного времени. А вот как его любят проводить белорусы? Давайте узнаем.
С ребенком, в кругу семьи.
– Мы ходим, гуляем вместе, кушать любим вместе.
– В свободное время я занимаюсь изучением китайского.
Я посещаю много женских сообществ, клубов. Создаем сами себе праздник, участвуем в показах.
Я люблю проводить свободное время довольно активно. Покататься с горки на лыжах, на сноуборде, сходить в кино.
Подробнее в видео.