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Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы

24 января 2025 11:32
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Алеся Лакина, корреспондент:
Современный человек не может похвастаться большим количеством свободного времени. А вот как его любят проводить белорусы? Давайте узнаем.

Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы-2

С ребенком, в кругу семьи.

Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы-4

Мы ходим, гуляем вместе, кушать любим вместе.
– В свободное время я занимаюсь изучением китайского.

Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы-6

Я посещаю много женских сообществ, клубов. Создаем сами себе праздник, участвуем в показах.

Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы-8

Я люблю проводить свободное время довольно активно. Покататься с горки на лыжах, на сноуборде, сходить в кино.

Подробнее в видео.

# Опрос # Социологический опрос

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