Как белорусы любят проводить свободное время? Спросили у жителей столицы

Алеся Лакина, корреспондент:

Современный человек не может похвастаться большим количеством свободного времени. А вот как его любят проводить белорусы? Давайте узнаем.

С ребенком, в кругу семьи.

– Мы ходим, гуляем вместе, кушать любим вместе.

– В свободное время я занимаюсь изучением китайского.

Я посещаю много женских сообществ, клубов. Создаем сами себе праздник, участвуем в показах.