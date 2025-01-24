Волонтёры БКМО прошли специальное обучение для проведения экзитпола

26 января Белорусский комитет молодежных организаций проведет опрос избирателей на выходе из участков, чтобы узнать, за кого они голосовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социологическое исследование по методике экзитпола охватит как крупные города, так и сельскую местность, что позволит получить более полное представление о настроениях избирателей и их предпочтения. Интервьюеры Белорусского комитета молодежных организаций будут дежурить более чем на 300 избирательных участках.

Такая практика не нова и широко используется в разных странах. Около тысячи волонтеров проведут опросы граждан сразу после голосования. Предварительно они прошли специальное обучение. Им предоставили четкую пошаговую инструкцию: от внешнего вида до расстояния, на котором интервьюер должен находиться от избирательного участка. Команда готова к любым нештатным ситуациям.