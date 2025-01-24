Волонтёры БКМО прошли специальное обучение для проведения экзитпола

26 января Белорусский комитет молодежных организаций проведет опрос избирателей на выходе из участков, чтобы узнать, за кого они голосовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 января Белорусский комитет молодежных организаций проведет опрос избирателей на выходе из участков, чтобы узнать, за кого они голосовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Социологическое исследование по методике экзитпола охватит как крупные города, так и сельскую местность, что позволит получить более полное представление о настроениях избирателей и их предпочтения. Интервьюеры Белорусского комитета молодежных организаций будут дежурить более чем на 300 избирательных участках.
Такая практика не нова и широко используется в разных странах. Около тысячи волонтеров проведут опросы граждан сразу после голосования. Предварительно они прошли специальное обучение. Им предоставили четкую пошаговую инструкцию: от внешнего вида до расстояния, на котором интервьюер должен находиться от избирательного участка. Команда готова к любым нештатным ситуациям.
Ярослав Зеленский:
Избирательная кампания довольно ответственная. Для нас это было настоящим гражданским долгом стать волонтерами данного мероприятия и опросить людей в формате экзитпола. Это важно для себя, важно для страны и важно для общества.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
Опрос анонимный, бояться интервьюеров не нужно. Если вы увидите на улице, на выходе избирательного участка интервьюера в отличительной синей форме с логотипами БКМО, то можно смело общаться с ним, отвечать на вопросы. Общение займет порядка 20 секунд. Всю информацию мы получим уже непосредственно в день голосования.
Анонимность опроса – ключевой фактор для получения объективных результатов. Планируется, что в основной день выборов будет опрошено свыше 12 тысяч белорусов. Как показывает практика, итоги экзитполов часто совпадают с официальными результатами выборов.