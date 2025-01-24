Любимые белорусские исполнители устроили концерт прямо на «Комаровке»
Каждый день «Марафона единства» – это возможность стать частью большого события, почувствовать гордость за общие достижения. Белорусы вместе не только трудятся, но и отдыхают. Любимые белорусские исполнители с концертом приехали на «Комаровский рынок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сцена развернулась прямо между торговыми павильонами. Покупки сегодня совершают под любимые мелодии.
Эти песни знаю с детства, слушали когда-то родители, поэтому и мы слушаем, с удовольствием подпеваем.
Все вместе, наши коллеги, и просто все суперзамечательно.
Разнообразие на прилавках «Комаровского рынка» – еще одно подтверждение, что Беларусь в начале суверенного пути сделала правильный выбор. Мы сохранили производства, развивали сельское хозяйство. Сегодня наши товары знают далеко за пределами страны.