Любимые белорусские исполнители устроили концерт прямо на «Комаровке»

Каждый день «Марафона единства» – это возможность стать частью большого события, почувствовать гордость за общие достижения. Белорусы вместе не только трудятся, но и отдыхают. Любимые белорусские исполнители с концертом приехали на «Комаровский рынок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сцена развернулась прямо между торговыми павильонами. Покупки сегодня совершают под любимые мелодии.

Эти песни знаю с детства, слушали когда-то родители, поэтому и мы слушаем, с удовольствием подпеваем.