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Любимые белорусские исполнители устроили концерт прямо на «Комаровке»

24 января 2025 11:30
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Каждый день «Марафона единства» – это возможность стать частью большого события, почувствовать гордость за общие достижения. Белорусы вместе не только трудятся, но и отдыхают. Любимые белорусские исполнители с концертом приехали на «Комаровский рынок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любимые белорусские исполнители устроили концерт прямо на «Комаровке»-2

Сцена развернулась прямо между торговыми павильонами. Покупки сегодня совершают под любимые мелодии. 

Любимые белорусские исполнители устроили концерт прямо на «Комаровке»-4

Эти песни знаю с детства, слушали когда-то родители, поэтому и мы слушаем, с удовольствием подпеваем. 

Любимые белорусские исполнители устроили концерт прямо на «Комаровке»-6

Все вместе, наши коллеги, и просто все суперзамечательно. 

Разнообразие на прилавках «Комаровского рынка» – еще одно подтверждение, что Беларусь в начале суверенного пути сделала правильный выбор. Мы сохранили производства, развивали сельское хозяйство. Сегодня наши товары знают далеко за пределами страны.

# Праздник в городе

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