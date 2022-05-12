И на экспорт, и на госзаказ. В Беларуси завершается сев льна. Что надо для хорошего урожая?

Новости Беларуси. Аграрии наращивают темпы посевной. На этой неделе досеют лен-долгунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже освоили 85 % всех площадей. По традиции впереди аграрии южных регионов. В Гомельской области лидер по выращиванию северного шелка Кормянский район. Здесь лен – культура стратегическая. Подробности у Анны Корольчук.

В Кормянском районе лен – культура стратегическая. Под нее выделено 1 600 гектаров. Еще столько же площадей засеивают в соседних Чечерском и Рогачевском районах. Остальные земли в Гомельской области для сева льна не подходят. Растению требуются особый состав и химические свойства почвы. Кормянские аграрии давно знают всю специфику.

Геннадий Шугаев, заместитель начальника управления сельского хозяйства Кормянского райисполкома:

При подготовке к весеннему периоду техника была подготовлена своевременно. Минеральные удобрения закупленные, семена кормянский льнозавод производит сам. Конечно, частично мы дозакупали маточные семена для маточных посевов. В принципе, в весну мы вошли по льнозаводу нормально. Единственное, что сдержала немножко погода.

Сеять начали только 12 апреля – ждали, пока пройдут заморозки. Потом сроки работ сместились на две недели. Из-за продолжительных ливней закончить посевную к маю не удалось. Чтобы просушить землю, некоторые поля культивировали по три раза. Сейчас аграрии доделывают начатое – уверены, за выходные справятся. Да и ранние посадки не гарантируют успех. Получение качественной льнотресты – сложный процесс и зависит от многих факторов.

Виктор Ковалев, директор предприятия «Кормален»:

Чтобы хороший лен получился, необходимо, чтобы была соблюдена вся технологическая цепочка производства его, и конечно, чтобы погодные условия были благоприятные. Как при севе, так и при уборке – тогда мы получим хороший результат, и можем выполнять и госзаказ, и продавать свою продукцию на экспорт.

Госзаказ на кормянский лен в 2022 году – 360 тонн длинного волокна и 700 тонн короткого. Сырье отправится на Оршанский комбинат для изготовления текстиля.