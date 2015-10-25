Как Беларусь отметила 70-летие ООН

Новости Беларуси. Здоровье — одна из целей устойчивого развития, принятых на недавней юбилейной Генассамблее ООН в Нью-Йорке. На уходящей неделе сама организация отметила 70-летие. Торжества прошли и в Беларуси, ведь наша республика когда-то стояла у самых истоков этой международной структуры. Екатерина Жилянина – как это было.

Мир невозможен без развития, а развитие без мира. За те 70 лет, которые существует ООН, развивался не только мир, но и сама организация. Штаб-квартира ООН. Начало мая 2015-го. В присутствии дипломатов более чем из 40 стран, в том числе Беларуси, генеральный секретарь, Председатель Генассамблеи садят «дерево мира и единства». Такие деревья появятся и в других городах. Также в присутствии дипломатов и даже при их непосредственном участии «дерево мира и устойчивого развития» на этой неделе в Минске посадил глава государства.

Лошицкий парк — из самых старых и самых красивых в столице. Президент, кстати, предложил сотрудникам внешнеполитических ведомств организовать здесь своего рода дипломатический комплекс. В модернизированной старой усадьбе после экскурсии подписывают рамочную программу ООН по технической помощи Беларуси на пять лет. В ней предусмотрено финансирование на сумму не менее 80 миллионов долларов.

Международный мир и безопасность — главная цель ООН, сформулированная под угрозой гитлеровской коалиции. За эти 70 лет в горячие точки направлены десятки миротворческих миссий. Деятельность ООН, по оценкам экспертов, один из главных факторов снижения военных противостояний с 1990-х годов на 40%. К сожалению, сегодня эта функция ООН по-прежнему актуальна.

Об этом на недавнем заседании Генассамблеи заговорил и глава белорусского государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для миллионов жителей нашей планеты «устойчивое развитие» звучит кощунственно, потому что они умирают каждый день, умирают дети, старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение - покончить с войнами и конфликтами, хотя бы с теми, которые сегодня разгорелись и бушуют на нашей планете.

Европа 2015 год. Тысячи беженцев. Обездоленных и обессиленных пытаются спастись здесь от войны.

Жан-Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Приток беженцев из стран Ближнего Востока будет продолжаться как минимум до конца года. Странам-донорам, таким, как ЕС и США, нужно увеличить финансирование, поскольку гуманитарным агентствам не хватает средств, и люди покидают организованные для них лагеря.

С проблемой беженцев, пусть и не в таких масштабах, пришлось столкнуться и Беларуси.

Жан-Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Если мы сравним 150 тысяч украинцев, которые приехали в последнее время в Беларусь, с общим числом вашего населения, то это порядка 1,7 процента. В Европе мы говорим о миллионе беженцев из Сирии и соседних стран. Но если к 150 тысячам украинцев в Беларуси прибавить 850 тысяч приехавших в Россию, то получим цифры одного порядка. Беларусь хорошо справилась с приемом беженцев. Президент даже подписал указ, который предоставляет дополнительные возможности выходцам из Луганской и Донецкой областей.

Представительство организации на территории нашей страны работает на самых разных уровнях: от участия в законотворческом процессе (например, закон о противодействии домашнему насилию или о государственно-частном партнерстве, последний парламентарии планируют принять в ходе осенней сессии) и до поддержки малого и среднего бизнеса с помощью грантов, и даже конкретной помощи из фондов ООН, конкретным людям на микроуровне.

Санака Самарасинха, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Несколько тысяч жертв торговли людьми благодаря этой помощи смогли вернуться к нормальной жизни. Еще более четырех тысяч человек, живущих с ВИЧ, спасены. ООН финансирует покупку лекарств, поддерживает центры метадонозамещающей терапии, более трех тысяч человек в 19 клиниках получают медикаменты.

Празднование 70-летия ООН в Беларуси признают едва ли не самым масштабным в мире. Когда европейские коллеги рассказали о курсирующем в честь круглой даты автобусе, из минского офиса нашлось что ответить: всего лишь автобус? Поезд в 10 вагонов проедет по нашим городам на протяжении недели. На отдельных отрезках на борту до 300 человек.

Санака Самарасинха, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Полвека назад Мартин Лютер Кинг младший произнес: «У меня есть мечта...». Спустя годы мечта одного человека, ставшая целью движением всей его жизни изменила страну, изменила США. У меня тоже есть мечта. Я очень надеюсь, что этот поезд соберет вместе людей, которые хотят изменить мир, и сделают этот мир лучше.

В вагонах: конференции, дискуссии, показы фильмов на тему современных программ ООН. На борту и на перронах те, кому небезразличны главные ценности организации и персоны VIP: дипломаты, чиновники, знаменитости. Дарья Домрачева — посол доброй воли ПРООН.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, посол доброй воли ПРООН в Беларуси, чемпионка мира и Олимпийских игр:

Инициатива запуска подобного поезда у нас в Минске — очень большое событие, которое прежде всего поможет стать всем этим 17 целям развития ближе к людям, понятнее людям.

Минск, Гродно, Барановичи, Брест, Гомель, Могилев, Витебск. Концерты, праздничные программы. А в День ООН, 24-го октября, по всему миру и, конечно же, в Беларуси знаковые здания окрасились в голубой цвет — официальный цвет ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.