В минском Свято-Духовом кафедральном соборе отпраздновали 50-летие архиерейской хиротонии митрополита Филарета

Новости Беларуси. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе 25 октября праздновали 50-летие архиерейской хиротонии митрополита Филарета. Утром в храме состоялась божественная литургия, а после был совершен благодарственный молебен. С именем митрополита Филарета связывают возрождение Церкви в Беларуси. Усилиями первого экзарха восстановлены исторические святыни, воздвигнуты новые храмы. Его большой личный вклад в духовное возрождение отмечен высокими государственными наградами.

Воскресная божественная литургия сегодня отмечена знаком особой торжественности. После богослужения — благодарственный молебен. Верующие пришли отдать дань уважения первому экзарху. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе празднуют 50-летие архиерейской хиротонии митрополита Филарета. Полвека назад он был рукоположен в епископы. Это высшая ступень священства. Митрополит Филарет получил полномочия управлять епархией.

С именем митрополита Филарета связывают возрождение церкви в Беларуси. Благодаря его заслугам религия заняла важное место в жизни нашей страны. Он встречался с посланниками веры со всего мира, был в центре внимания значимых событий политики, участвовал в благотворительных акциях.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:

При ком было построено здание Дома милосердия в Минске? При ком началось строительство храма-памятника, которое сегодня практически завершается? При ком началось строительство духовно-образовательного центра? Это не просто совпадение по времени, это большая работа.

Уже почти два года митрополит Филарет на заслуженном отдыхе. Но построенные и восстановленные с его благословения церкви и храмы напоминают о неоценимом духовном наследии, которое он нам оставил. К приезду митрополита в Беларусь на нашей земле было только 370 церквей. Сейчас в стране более полутора тысяч храмов, в которых несут службу почти столько же священнослужителей.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Я знаю его Высокопреосвященство уже 37 лет. Божием благословением и большим счастьем было для меня трудиться рядом с ним, неся различные послушания в разные годы моей жизни. Удивительно незаметно и безболезненно Владыка личным примером прививал самое главное — любовь и милосердие.

Всю жизнь он посвятил служению Богу и белорусскому народу, ставшему для него родным.

Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки под благословение. А руки эти! Хлебопашцев руки! Как их можно не обнять и не поцеловать?! Вот это чувство постоянно у меня рождается, когда я встречаюсь с нашим замечательным белорусским доброжелательным народом.

Он положил начало зарождению новой духовной школы в республике. Именно с мудрого решения митрополита Филарета началось возрождение Минской духовной семинарии на территории Жировичского мужского монастыря. Митрополит поддержал и благословил идею перевода Евангелия на белорусский. А в храмах до сих пор проходят службы на родном языке.

Миллионам людей по всему миру знакомо имя митрополита Филарета, тысячи знают его лично и питают к нему самые теплые чувства.

За свое многолетнее служение митрополит Филарет был удостоен множества наград, в том числе и звания Героя Беларуси. Но главным для него остается Белорусская церковь, ее священнослужители и прихожане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.