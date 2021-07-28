Как арендовать жильё у государства? Рассказывает юрист
Стать счастливым обладателем собственных квадратных метров – мечта миллионов. Однако осуществить это желание не всегда возможно. Для тех, кто еще на пути к заветной цели, есть альтернатива – возможность арендовать жилье по договору найма у государства.
Александр Костюкевич, юрист:
Сегодня можно арендовать у государства как собственника жилищного фонда отдельно комнату, целое жилое помещение, которое должно соответствовать санитарным и техническим требованиям для проживания граждан. Арендное жилье, как и социальное, нельзя продать, приватизировать, подарить, завещать.
Выгодное предложение рождает высокий спрос. Подать заявление на предоставление арендного жилья может каждый, но получат квадратные метры не все. В первую очередь арендную квартиру дают работникам и служащим бюджетной сферы, специалистам, в которых остро нуждается регион.
Александр Костюкевич:
Это государственные служащие, военнослужащие, молодые специалисты, которые обучались за счет средств бюджета на период трудовых отношений, определенные категории медицинских, педагогических работников, тренеры.
При обращении за получением арендного жилья они и их члены семьи не должны иметь в данном населенном пункте по месту работы на праве собственности жилые помещения. Что касается Минска, не должно быть жилых помещений у гражданина, который обращается, и у членов его семьи как в Минске, так и в Минском районе. Также эти граждане не должны числиться в общежитиях.
Во вторую очередь рассматриваются заявления на выделение арендного жилья гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Александр Костюкевич:
Если заключается договор аренды, то автоматически такие граждане будут сняты с очереди. За исключением случаев, если обеспеченность общей площадью на каждого члена семьи будет меньше установленного норматива. Для Минска, например, это 10 квадратных метров.
В случае принятия положительного решения о предоставлении желанных квадратных метров будущему квартиросъемщику направляется соответствующее извещение. После заявителю необходимо в течение 15 календарных дней обратиться в местный исполком для заключения договора найма.
Александр Костюкевич:
Если договор аренды, то максимальный срок его заключения составляет 5 лет, кроме существенных условий договора. В обязательном порядке нужно указывать, как определяется размер арендной платы и условия, при которых этот размер может быть изменен.
По общему правилу арендная плата определяется по общей площади жилого помещения, потом идет коэффициент и ставка стоимости жилого помещения, который сегодня составляет 0,2 базовые величины за 1 метр общей площади, а дальше идет коэффициент экономико-планировочной зоны. В зависимости от места расположения жилого помещения, его состояния он может быть в Минске от 0,5 до 1,5. Также возможно применение понижающего коэффициента для первой очереди граждан, которые направляются для осуществления трудовых отношений, там будет понижающий коэффициент, и обычно он составляет 0,2 базовые величины.
Несоблюдение правил аренды жилья, просрочка необходимых платежей – прямой путь к потере заветных квадратных метров. Жилое помещение изымается и возвращается в реестр свободных.