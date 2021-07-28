Как арендовать жильё у государства? Рассказывает юрист

Стать счастливым обладателем собственных квадратных метров – мечта миллионов. Однако осуществить это желание не всегда возможно. Для тех, кто еще на пути к заветной цели, есть альтернатива – возможность арендовать жилье по договору найма у государства.

Александр Костюкевич, юрист: Сегодня можно арендовать у государства как собственника жилищного фонда отдельно комнату, целое жилое помещение, которое должно соответствовать санитарным и техническим требованиям для проживания граждан. Арендное жилье, как и социальное, нельзя продать, приватизировать, подарить, завещать.

Выгодное предложение рождает высокий спрос. Подать заявление на предоставление арендного жилья может каждый, но получат квадратные метры не все. В первую очередь арендную квартиру дают работникам и служащим бюджетной сферы, специалистам, в которых остро нуждается регион.

Александр Костюкевич:

Это государственные служащие, военнослужащие, молодые специалисты, которые обучались за счет средств бюджета на период трудовых отношений, определенные категории медицинских, педагогических работников, тренеры.

При обращении за получением арендного жилья они и их члены семьи не должны иметь в данном населенном пункте по месту работы на праве собственности жилые помещения. Что касается Минска, не должно быть жилых помещений у гражданина, который обращается, и у членов его семьи как в Минске, так и в Минском районе. Также эти граждане не должны числиться в общежитиях.