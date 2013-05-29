Новости Беларуси. Малая Родина великих людей. Дочь Президента Израиля посетила Беларусь. В деревне Вишнево Воложинского района 29 мая установили памятную доску на месте, где находился дом родителей Шимона Переса. Также в местном Доме культуры открыли документальную экспозицию о жизни знаменитого земляка.

Известный ныне политический деятель здесь родился и провел детство. В этом году старейшему действующему руководителю государства в мире исполняется 90.

Вишнево - 22 км от Воложина и 92 от Минска. Сымон Будный, композитор Михаил Огинский, жена Янки Купалы - Владислава Луцевич. С этим местечком связано и имя нынешнего Президента Израиля Шимона Переса.

Они вместе ходили в третий класс местной школы, и всего 6 месяцев. Однако их общение не прекратилось, несмотря на годы, чины и расстояния. Владимир Иванович неохотно говорит о знаменитом однокласснике.

Владимир Волков, житель д. Вишнево Воложинского района:

Когда он был премьер-министром, охрана израильская и наша была, никак его не отпускали. Загородили и не пустили.

С начала 90-х Шимон Перес был в Беларуси дважды. В Вишнево, где родился нынешний Президент Израиля, показывают место, где стоял его дом, и поят водой из колодца, откуда пил знаменитый земляк.

Хаим Чеслер, председатель Еврейского образовательно-культурного проекта:

15 лет назад я сопровождал Шимона Переса во время его поездки в Беларусь. Мы были здесь, подошли к старому колодцу, и он предложил нам попробовать воду, мы как-то не отважились. Однако он с улыбкой зачерпнул кружку воды, попробовал и произнес: «Это целебная вода, кто ее пьет, тот будет жить больше ста лет».

Нынешний Президент Израиля в этом году празднует 90-летие. В его честь в Вишнево 29 мая установили памятную доску на месте, где находился дом родителей Шимона Переса. На торжество прибыла его дочь, профессор филологии Цвия Вальден.

Цвия Вальден, дочь Президента Израиля:

Это часть моей семейной истории, о которой я раньше не знала. Она была долгие годы лишь в сердце, я счастлива, что сегодня я все это увидела и смогла испить из колодца, откуда в детстве пил мой отец и вся его семья. Приехав в Беларусь, я ощутила: я вернулась домой.

Шимон Перес - старейший израильский политик. Восьмой премьер-министр, с июля 2007 - девятый президент Израиля. За 65 лет карьеры сменил множество министерских портфелей. Лауреат Нобелевской премии мира 1994 года.

Йосеф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Республике Беларусь:

Это сейчас ваш земляк, это великий человек, это поколение Черчилля, - выдающиеся политики, он последний из магикан. Больше таких нет. И как послу Израиля Республики Беларусь мне особенно приятно констатировать, что он мой Президент, но он родился здесь, на этой земле.

Шимон Перес - уже третий уроженец Беларуси, который становился Президентом Израиля. Первым президентом этой страны был Хаим Вейцман. Он родился в местечке Мотоль Ивановский район Брестской области. В 60-е годы Израиль возглавлял Залман Шазар из-под Столбцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.