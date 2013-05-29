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Генеральная ассамблея Европейской ассоциации колледжей пожарных служб проходит в Минске

29 мая 2013 10:18
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Новости Беларуси. Генеральная ассамблея Европейской ассоциации колледжей пожарных служб проходит в Минске. В белорусскую столицу прибыли представители 19 государств. Они намерены обменяться опытом, рассказать о новых учебных программах и технологиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базой для встречи стал Командно-инженерный институт МЧС Беларуси. Вуз вступил в ассоциацию в 2009 году. При этом он представляет страну, которая не является членом Евросоюза.

Сегодня белорусская сторона заинтересована в экспорте образовательных услуг. К тому же, благодаря использованию инновационных технологий, наша система образования известна за рубежом.

Вим Бекман, президент Европейской ассоциации колледжей пожарных служб:
Система образования в Командно-инженерном институте МЧС Республики Беларусь очень интересна для Европейских колледжей пожарных служб. На мой взгляд, принимая во внимание международные проекты, можно сказать, что ваша страна занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ.

Эрик Дювержер, сотрудник отдела международных отношений Высшей национальной школы спасателей-пожарных (Франция):
Очень важно встречаться, чтобы посмотреть, как работают в других странах. В каждой своя культура и собственная история. Представители Франции прибыли сюда, чтобы в первую очередь обменяться опытом и методикой.

Иван Полевода, начальник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:
Сегодня белорусская школа подготовки спасателей-пожарных признана в мире. Неслучайно в Командно-инженерном институте 16% курсантов и студентов, получающих высшее образование, являются иностранными гражданами. У нас есть чему поучиться.

# общество # МЧС Беларуси # Иван Полевода # Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь

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