Белорусский ученый Жорес Алферов претендует на должность президента Российской академии наук

Новости России. Выборы президента Российской академии наук пройдут 29 мая в Москве. На этот пост претендуют три кандидата, среди которых и белорусский ученый, нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Уроженец Витебской области, автор более 500 научных трудов. Его имя в Стокгольме вписано в один ряд с Эйнштейном, Кюри, Бором, Ландау, Капицей.

Конкуренцию Жоресу Алферову составят вице-президент РАН академик Александр Некипелов и академик Владимир Фортов. Победит тот, кто наберет 50% плюс один голос.

Необходимость в избрании нового руководителя академии возникла после того, как ее глава Юрий Осипов заявил о своей отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.