«Все понравилось. Чудесно, чудесно!» Как программа «Картина мира» осуществляла мечты 101-летнего ветерана ВОВ

Прекрасную рекламу не товаров, а жизнелюбия демонстрирует Николай Николаевич Вдовин, ветеран Великой Отечественной, который в 101 год не перестает действовать и мечтать, и наша программа помогла ему осуществить две маленькие, но важные задумки. В роли корреспондента и организатора – Виктория Ходосок.

На этой фотографии молодому Николаю Вдовину всего лишь 21 год. Война для него начнется буквально через несколько лет. Те времена он помнит до мельчайших подробностей. Имена, фамилии, ощущения. Он ничего не забыл. Фронтовыми дорогами ветеран прошел от Москвы до Вены, несколько раз был ранен. И вот на 50 квадратных метрах созданного им же музея Великой Отечественной войны хранится память, не покрытая пылью. Он с удовольствием хвастается своими экспонатами и тут же признается…

Николай Вдовин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я в музее старом я 100 раз был. А вот в новом я еще не был. Говорят, там надо ходить вниз-вверх. Мне хочется побывать.

Вот всего несколько шагов до мечты. С тростью под палящим солнцем, но он все равно торопится. Здесь его уже жду. Но в еще большем нетерпении, кажется, он сам. Так давно ветеран Николай Вдовин мечтал побывать в новом музее Великой Отечественной. Собирается увидеть все и сразу, потому сам предлагает передвигаться не на своих двоих. Как ни как ноги уже подводят.

Он тут же узнает легендарного комдива…

Николай Вдовин:

Чапаев!

С математической точностью приводит свои цифры…

Николай Вдовин:

Погибли 720 тысяч.

А особенно помнит сражение с финнами на Карельском фронте. Погружается в воспоминания и рассказывает, как советская самоходка пробивала танки противника буквально насквозь и на глазах вмиг валила лес.

Николай Вдовин:

Валила лес, как солому. Там была СУ-121.

И тут же вспоминает окопы…

Николай Вдовин:

Все дома были разрушены и все это пошло на окопы. Окопы строили с обеих сторон. Сталин дал не то 100, не то 200 самолетов. И они по сигналу бросили тонну на финские окопы. И финны с ума сошли. Их десяток осталось всего.

Экскурсовод Екатерина внимательно слушает фронтовика. Все же нелегко представлять, что это не рассказ из книжки. Это была его жизнь. Впрочем, ветеран охотно делится не только воспоминаниями. Но и время от времени из своего маленького музея передает в фонды большого собрата ценные экспонаты.

Анна Галинская, заместитель директор по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Он передал нам вилку, которую нашел у себя на огороде в 1947 году. Здесь, по его воспоминаниям, располагались танковые части. И эта вилка, скорее всего, принадлежала какому-то танкисту. Он передал нам личные вещи одной из подпольщиц города Витебска, так как у нее не было никого из родных, к сожалению. Когда ее не стало, он решил передать на хранение ее материалы в наш музей.

Николай Вдовин:

Все понравилось. Чудесно, чудесно! Я сравниваю со старым музеем. Помню те экспонаты. Сделано фундаментально. Наверное, равных нет. Такая красотища!

Правда, для ветерана Вдовина это не все сюрпризы. Еще одно заветное желание удалось исполнить.

Николай Вдовин:

Это чудо. Это не скворечники, это дворец.

Фронтовик Вдовин – строитель птичьих домиков со стажем. В его коллекции – их десятки. Правда, с каждым годом столярничать почти не получается. Потому прикреплять и раскрашивать новые скворечники помогает бравая команда тимуровцев и плотника.

Артем Варапай, пионер:

Мы должны помогать тем, кто нуждается нашей помощи. Тем более ветерану ВОВ. С их помощью у нас сейчас над головой голубое небо чистое. И мы живем все.

Тамара Грецкая, пионер:

Он очень жизнерадостный и очень хороший человек.

София Зарапина, пионер:

Он рассказал нам много чего интересного, много чего нового. Прочитал стихи.

За сто один год долгой, непростой, но интересной жизни наш герой научился не жалеть о прошлом, радоваться каждому дню и верить в то, что мечты сбываются. Он также продолжает мечтать. Спросите, о чем? О счастье. Ведь оно вот в таких мелочах.