«Думаю, он знает, что он виртуоз»: почему нельзя пропустить сезон соловьиных трелей

Скворечники – весеннее дело. Люди ждут возвращения пернатых с юга. И, заселившись на новую жилплощадь, скворцы открывают брачный сезон и… прекрасно поют. Хотя вряд ли перещеголяют соловья. Сезон соловьиных трелей длится несколько недель и сейчас – в разгаре.

Почти ничего не изменилось со времен Некрасова:

Зато весной весь лес гремит!

Что день, то новый хор прибудет…

Под песни их деревня спит,

Их песня нас поутру будит…

Разве что, кроме деревни, послушать соловья сегодня можно и в столичных парках, и с этой целью организуют специальную экскурсию. «Соловьиная песня» – от Яны Шипко.

Соловьиную песню, услышав раз, ни с чем не перепутаешь. Но отличит соловьиное соло в весеннем птичьем хоре не каждый городской житель. Вот и эти минчане пришли семьями услышать и увидеть диковинную птицу, что веками по весне восхищает своими трелями. Совпадение ли – координатор акции Карина Соловей. Благодаря голосистому тезке, как говорится, с песней по жизни.

Карина Соловей, координатор акции «Соловьиные ночи»:

Это моя настоящая фамилия. Друзья часто смеются, что я нашла себе работу по фамилии.

Вооружившись биноклями, они вслушиваются в звуки парка и пытаются разглядеть обладателя уникального голоса. Только это непросто. Соловушка – птица неприметная, чуть больше воробья. Да и ярким оперением, как малиновка или иволга, не блещет. Орнитологи шутят: мал золотник, да дорог.

Слуцкий соловей – символ города. А для местных – не только вестник весны, но и будильник.

Тамара Коляда, директор Слуцкого эколого-биологического центра:

Соловьиная роща – условный собирательный образ. Само гнездо, территория, где кормится птица, – это подлесок, потому что он собирает насекомых, муравьев, улиток под прелыми листьям. Если поет один, значит, где-нибудь рядом и его самочка, не певунья, она занята трудом. Сначала постройка гнезда, а потом выкармливание птенцов.

Яна Шипко, специальный корреспондент:

Пробираться, конечно, приходится сквозь крапиву и бурелом, чтобы найти истинное место обитания наших виртуозов, но это того стоит. Слышите?! Идем дальше на звук, аккуратно, чтобы не спугнуть.

Стеснительный. Поманит песней, а показаться не спешит. Отлично маскируется под веточки. И вот удача! Попался в объектив и заливается, показывает мастерство.

От заката до рассвета поет соловей. И если ночью романтичные серенады, то сейчас…

Тамара Коляда:

Это вся территория его, он ее закрепляет за собой, оповещает других птиц, чтобы соперники знали, что территория занята. Он на этой территории будет охотиться.

Орнитолог Тамара Коляда знает едва ли не каждую соловьиную семью в округе. А их в районе до пятисот. И летят они каждый год с зимовки из Африки назад в Беларусь за тысячи километров.

Тамара Коляда:

Скорей всего, что в тех краях он не поет, то есть Африке не так повезло, как нам. Среди известных певцов лесных соловей, конечно, на вершине!

В птичьем хоре мы отличили и славку, и дрозда, и кукушку. Но все они будто на бэк-вокале у солиста-соловья.

Тамара Коляда:

Думаю, что он тоже знает, что он виртуоз своего пения. Песня неповторимая. Молодец! Мы услышали.

А звуки этой свистульки издалека даже сами соловьи за свои принимают.

Федор Дашков, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Птицы реагируют – ты понимаешь, что ты частичка этой природы.

Сделать глиняного соловья под силу не каждому мастеру. Федор порой не одну свистульку в топку отправляет, прежде чем по звучанию удается приблизиться к оригиналу – настоящему соловью.

В руках мастера игрушка выдает заливистые трели.

Заливаемся то соловьем, то смехом. А когда получается извлечь каскад звуков, охватывает восторг! А это и есть главная цель мастера.

Федор Дашков:

Стремление человека к подражанию звукам птиц.

Эту песню многие принимают за народную. Поразительно, но своего «Соловья» Алябьев написал для мужского баса. Кто бы мог подумать, что исполнять шедевр впоследствии сможет исключительно колоратурное сопрано – самый высокий женский голос.

Елена Шведова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Сказать, что мне это петь сложно, я не скажу, потому что это моя природа. Я люблю дачу, я люблю лес. Сейчас май, соловьи просто разрываются. Я слушаю, как они поют, где-то пытаюсь, может быть, немножко подражать. Но подражать соловью – это нереально.

Да, пожалуй, пернатый певческий эталон хоть и дарит вдохновение, заставляет подражать, сам вне конкуренции. Ведь отличив раз его заливистые рулады, соловьиные песни уже ни с чем не перепутаешь.