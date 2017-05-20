Витебский ювелир создал миниатюрную копию боевого танка «ИС-2» в серебре

И герой нашего следующего сюжета намерен прославить свои город в ювелирном искусстве, так как это сделал Марк Шагал в изобразительном.

самая мощная школа ювелиров в Беларуси еще до войны была именно в Витебске.

Новости Беларуси. 785 проба и 785 дней. Прежде, чем изготовить необычный шедевр ювелирного искусства, Андрей Жизневский перебрал немало архивных фото. Любопытный и малоизвестный факт:

Андрей Жизневский, ювелир: Невнимательность, скорость, опять же эмоции в голове, все эти факторы влияют на твою работу.

Два года назад, с добрыми мыслями, он принялся за дело. 785 дней кропотливой работы с серебром 785-й пробы. Детали – тоньше человеческого волоса. А некоторые настолько мелкие, что увидеть их можно только под микроскопом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно просто работать и думать о чем-то хорошем.

Андрей Жизневский: Взялась пластиночка, вырубился из нее диск, после этого он бухтировался, загибался.

Белорусский левша и никак иначе. Андрей Жизневский сделал настоящий прорыв в отечественном ювелирном искусстве.

Как когда-то в бою громко заявил о себе так называемый «Иосиф Сталин-2».

Анастасия Бут, СТВ:

Если серебрянный танк увеличить в 72 раза, то получится оригинальный ИС-2. Весит он около 46 тонн. Именно этот экспонат, который установлен в городе Городке, и стал прототипом ювелирного изделия.

Он измерял каждую деталь рулеткой. Постепенно метры превращались в миллиметры. Днями Андрей сидел в библиотеках и изучал историю легендарного танка. Именно эта техника, по мнению ювелира, и предрешила исход войны.