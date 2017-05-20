Витебский ювелир создал миниатюрную копию боевого танка «ИС-2» в серебре
Новости Беларуси. 785 проба и 785 дней. Прежде, чем изготовить необычный шедевр ювелирного искусства, Андрей Жизневский перебрал немало архивных фото. Любопытный и малоизвестный факт:
самая мощная школа ювелиров в Беларуси еще до войны была именно в Витебске.
И герой нашего следующего сюжета намерен прославить свои город в ювелирном искусстве, так как это сделал Марк Шагал в изобразительном.
Андрей Жизневский, ювелир:
Невнимательность, скорость, опять же эмоции в голове, все эти факторы влияют на твою работу.
Нужно просто работать и думать о чем-то хорошем.
Два года назад, с добрыми мыслями, он принялся за дело. 785 дней кропотливой работы с серебром 785-й пробы. Детали – тоньше человеческого волоса. А некоторые настолько мелкие, что увидеть их можно только под микроскопом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Жизневский:
Взялась пластиночка, вырубился из нее диск, после этого он бухтировался, загибался.
Белорусский левша и никак иначе. Андрей Жизневский сделал настоящий прорыв в отечественном ювелирном искусстве.
Как когда-то в бою громко заявил о себе так называемый «Иосиф Сталин-2».
Анастасия Бут, СТВ:
Если серебрянный танк увеличить в 72 раза, то получится оригинальный ИС-2. Весит он около 46 тонн. Именно этот экспонат, который установлен в городе Городке, и стал прототипом ювелирного изделия.
Он измерял каждую деталь рулеткой. Постепенно метры превращались в миллиметры. Днями Андрей сидел в библиотеках и изучал историю легендарного танка. Именно эта техника, по мнению ювелира, и предрешила исход войны.
Андрей Жизневский:
Я считаю, что это символ Победы. Он нанес все-таки решающий удар кошкам, тиграм и пантерам.
За серебряный танк весом почти в 208 граммов россияне предлагали мастеру немалые деньги. Но Жизневский наотрез отказался. Внук ветеранов войны и сын летчика считает,
такая техника должна остаться в Беларуси.
И отнюдь не в частной коллекции.
Андрей Жизневский:
Хочется рассказать об уникальности своих работ, о том, что давно забыто. О том, что черпалось из каких-то старых ювелирных источников или закрытой информации, которую нигде не найдешь, ни в одном интернете не увидишь. Хочется продвигать это как брэнд.
Именно белорусский брэнд.
Миниатюрный танк «ИС-2» это уже второй военный шедевр мастера. Первым он изготовил точную копию биплана «У-2». Теперь это своеобразная реликвия семьи Жизневских.