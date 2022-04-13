Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса

Новости Беларуси. Занятия боевыми видами искусств для детей стали еще доступнее. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса в рамках спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Перед нами стояла непростая задача». Дмитрий Лукашенко об открытии нового спортивного зала в Гродно. Подробнее.

Он реализуется по инициативе Президентского спортивного клуба при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса. Спортзал оборудован самой современной начинкой: от качественных ринга и татами до зеркал и всяческого инвентаря. Миссия его благородная – здесь будут проводить социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Смогут заниматься и другие: дети сотрудников милиции, а также из многодетных семей. Тренировки для них бесплатные. А наставники для подрастающих спортсменов именитые борцы, уже воспитавшие чемпионов мира и Европы.

Александра Шефлер, жительница Гродно:

Зал мне очень нравится. Очень хороший. Тренируюсь я шесть с половиной лет. «Это будущая чемпионка». Юрий Караев посетил новый спортивный зал в Гродно. Читать здесь.