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Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса

13 апреля 2022 14:29
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Новости Беларуси. Занятия боевыми видами искусств для детей стали еще доступнее. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса в рамках спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Перед нами стояла непростая задача». Дмитрий Лукашенко об открытии нового спортивного зала в Гродно. Подробнее.

Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса-1

Он реализуется по инициативе Президентского спортивного клуба при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса. Спортзал оборудован самой современной начинкой: от качественных ринга и татами до зеркал и всяческого инвентаря. Миссия его благородная – здесь будут проводить социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Смогут заниматься и другие: дети сотрудников милиции, а также из многодетных семей. Тренировки для них бесплатные. А наставники для подрастающих спортсменов именитые борцы, уже воспитавшие чемпионов мира и Европы.

Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса-4

Александра Шефлер, жительница Гродно:
Зал мне очень нравится. Очень хороший. Тренируюсь я шесть с половиной лет.

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Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса-7

В рамках спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг» спортивные залы теперь работают в каждом регионе и в Минске. В них занимаются около 200 подростков. И у них уже есть первые достижения – медали престижных соревнований.

# Государственная политика в области спорта # общество # Фотофакт

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