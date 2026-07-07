От рукописей до личных вещей. Посетили единственный в России мемориальный музей Янки Купалы

Ценности народа, воспетые в стихах. 7 июля ровно 144 года со дня рождения классика белорусской литературы Янки Купалы. Он вошел в нашу историю как один из гениев родного слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его творчестве разные исторические эпохи, которые пришлось переживать стране. Купала сделал вклад в развитие языкознания: стоял у истоков создания Белорусского государственного университета, Академии наук, национального театра, республиканских издательств. Его имя знают и за пределами нашей страны. Так, в татарской деревне на берегу Волги местные жители создали музей в память о классике. Там, где поэт жил в эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

На трех разных языках приветствуют гостей в татарской деревне на берегу Волги. Звучит и белорусский акцент. В этом живописном краю нашел спасение в годы Великой Отечественной войны наш классик. Здесь в эвакуации писал о тревогах времени поэт Янка Купала.

Римма Абызова, директор литературно-мемориального музея Янки Купалы в селе Печищи (Татарстан):

Здесь он писал на военную тематику. Известное стихотворение «Хлопчык і лётчык», а здесь он его перефразировал, переписывал «Хлопчык і лётчык на вайне», завершил стихотворение партизана «Партызаны».

В старом домике поселился вместе с женой. Далеко от Беларуси в кабинете сутками писал от руки военные стихи с гневными обращениями к оккупантам, мучившим родной народ. Легко сдружился с местными: по утрам включал старое радио и вместе с рабочими слушала последние фронтовые сводки. В этой комнате Купала прожил всего год. Уже в 1942-м переехал в Москву, где трагически погиб. Но здесь, в Поволжье, писателя и после смерти будут вспоминать с любовью и уважением. У хранителей татарской культуры живой интерес к белорусскому наследию. Местные помогли уже после смерти поэта создать музей. По воспоминаниям соседей восстановили его рабочий кабинет.

Римма Абызова:

Абажур, затем кровать, этажерка при жизни поэта. Шкаф и стол подобраны по подобию того времени.

От рукописей до личных вещей. В российском регионе собрали уникальные экспонаты из жизни Купалы. Этот музей посещали родственники поэта, видные политики, часть коллекции привозили в Казань на тысячелетие, где представили нашему Президенту. Тогда же, в 2005-м, оставил подпись. Римма Абызова:

Помню, он говорит: да это не просто музей, а это целый уголок белорусской культуры на земле Татарстана.