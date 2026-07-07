90 лет на страже дорог! Госавтоинспекция Беларуси отмечает юбилей

Остросюжетный детектив Чергинца «Служба важнее жизни» – о принципиальном дорожном инспекторе, который вступает в борьбу с влиятельными преступниками, и в наше время настольная книга для многих сотрудников ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госавтоинспекция Беларуси в эти дни отмечает 90-летие.

Сейчас в стране зарегистрировано более 4,5 миллионов автомобилей. При этом аварийность продолжает снижаться. За 10 лет число ДТП с тяжкими последствиями сократилось более чем на четверть, а за 2025 год – еще почти на 9%. За этими цифрами – ежедневная работа сотрудников, благодаря которым дороги становятся безопаснее.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это действительно особая служба, которая обеспечивает дорожную безопасность в любую непогоду, в любое время суток. Стражи дорог, они всегда находятся на посту. Люди, которые приезжают в нашу страну, они отмечают в первую очередь порядок на дорогах. Ну и кто-то говорит прямо и откровенно, Республика Беларусь – это одна из немногих стран, где служат неподкупные сотрудники ГАИ. Это разлетается по всему СНГ, я думаю, вы об этом тоже знаете. Поэтому мы стараемся поддерживать этот бренд, развивать нашу службу ГАИ.

Начались торжества по случаю юбилея с чествования сотрудников ведомства – заслуженные награды получили 79 человек. Каждый из них ежедневно несет службу, оставаясь верным присяге и отвечает за безопасность людей.

Леонид Фармагей, генерал-майор милиции в запасе:

Неся службу на перекрестке Карбышева-Седых, при осуществлении мероприятий по обеспечению водой пожарных служб при тушении спортивного комплекса, мне пришлось отморозить уши. Ну, в общем-то, банальная ситуация. Пришел смену сдавать, все смеются. Посмотрелся в зеркало, уши отморожены. Ничего не меняется сейчас. Человек в форме госавтоинспектора готов ко всему и несет службу в любых условиях.

Для нас это в первую очередь безопасность на дорогах, контроль, соблюдение всех правил.