90 лет на страже дорог! Госавтоинспекция Беларуси отмечает юбилей
Остросюжетный детектив Чергинца «Служба важнее жизни» – о принципиальном дорожном инспекторе, который вступает в борьбу с влиятельными преступниками, и в наше время настольная книга для многих сотрудников ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госавтоинспекция Беларуси в эти дни отмечает 90-летие.
Сейчас в стране зарегистрировано более 4,5 миллионов автомобилей. При этом аварийность продолжает снижаться. За 10 лет число ДТП с тяжкими последствиями сократилось более чем на четверть, а за 2025 год – еще почти на 9%. За этими цифрами – ежедневная работа сотрудников, благодаря которым дороги становятся безопаснее.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это действительно особая служба, которая обеспечивает дорожную безопасность в любую непогоду, в любое время суток. Стражи дорог, они всегда находятся на посту. Люди, которые приезжают в нашу страну, они отмечают в первую очередь порядок на дорогах. Ну и кто-то говорит прямо и откровенно, Республика Беларусь – это одна из немногих стран, где служат неподкупные сотрудники ГАИ. Это разлетается по всему СНГ, я думаю, вы об этом тоже знаете. Поэтому мы стараемся поддерживать этот бренд, развивать нашу службу ГАИ.
Начались торжества по случаю юбилея с чествования сотрудников ведомства – заслуженные награды получили 79 человек. Каждый из них ежедневно несет службу, оставаясь верным присяге и отвечает за безопасность людей.
Леонид Фармагей, генерал-майор милиции в запасе:
Неся службу на перекрестке Карбышева-Седых, при осуществлении мероприятий по обеспечению водой пожарных служб при тушении спортивного комплекса, мне пришлось отморозить уши. Ну, в общем-то, банальная ситуация. Пришел смену сдавать, все смеются. Посмотрелся в зеркало, уши отморожены. Ничего не меняется сейчас. Человек в форме госавтоинспектора готов ко всему и несет службу в любых условиях.
Для нас это в первую очередь безопасность на дорогах, контроль, соблюдение всех правил.
– Мы учимся на специальностях, которые связаны с безопасностью дорожного движения.
– Эта специальность, как будто бы показалось, что это правильный выбор моей жизни. И ГАИ для всех людей делают жизнь намного лучше и вообще правильнее.
В программе праздника – летопись ГАИ в лицах и событиях, и уникальная выставка ретро-транспорта. Также на площадке проходят показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела».