Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района

От работы аграрного сектора до судьбы отдельных предприятий и районов. Глава государства провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – эффективность государственных вложений и качество управления на местах. Лукашенко: нельзя потерять эти сельхозорганизации, они расположены на лучших землях страны.

После принятого на совещании решения, у Управделами из двух холдингов остается «Агропромышленный холдинг» – вот такое креативное название. Зато в его структуру входят успешные и известные, не в негативной, в отличии от «Купаловского», коннотации. Юрий Назаров считает, и это подтверждено фактами, что за последние пару лет было сделано много для предприятий, входящих в «Купаловское». Теперь дело за местными органами власти. Принятые решения позволят укрепить влияние местной вертикали на ситуацию в агропромышленном секторе регионов, повысить эффективность его работы и раскрыть резервы для качественного роста уровня жизни. Впрочем, губернатор Могилевской области теперь уже свои хозяйства слабыми тоже не считает, и структуре и работе Управделами искренне благодарен. Агрохолдинги и укрупнение района – какие предложения поддержал Лукашенко на совещании по Могилевщине.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Работа холдинга с Управлением делами все равно дало толчок, дало эффект. Да, может мы не достигли того, что хотели. Но самое главное – вовремя видеть и принимать решения. Почему глава государства лично и заслушал доклады на предмет того, что более эффективно и что больше будет работать? Ведь разные регионы. Есть у нас Краснопольский регион, где одно хозяйство; есть холдинги крупные в стране, которые эффективно работают; есть небольшие хозяйства, как «Гастелловское», но эффективно работают; есть фермерское движение. Здесь однозначного трактования и ответа не может быть априори. У Анатолия Исаченко на повестке был еще один вопрос. Ответ на него вроде как был получен во время посещения Президентом племзавода по выращиванию КРС мясных пород. Тогда публично зазвучала идея о том, чтобы укрупнить Дрибинский район Могилевской области. Дискуссия шла за счет чего и сколько на это потребуется ресурса. Шла и дошла до Дворца Независимости. Лукашенко – о Дрибинском районе: его надо укрупнять и загружать по-настоящему. Читайте здесь.

Таким образом, Президент концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района, а губернатор поделился с журналистами подробностями того, каким он будет. Итак, после укрупнения это будет уже 96 тысяч гектаров общей площади вместе с 56 гектарами сельхозугодий. Сегодня это 76,6 тыс. га, включая 40 тыс. га земли соответственно. Появятся новые предприятия и местные жители, если что-то и заметят, то только плюсы. Так обещают.