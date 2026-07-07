Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района
От работы аграрного сектора до судьбы отдельных предприятий и районов. Глава государства провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – эффективность государственных вложений и качество управления на местах.
Лукашенко: нельзя потерять эти сельхозорганизации, они расположены на лучших землях страны.
После принятого на совещании решения, у Управделами из двух холдингов остается «Агропромышленный холдинг» – вот такое креативное название. Зато в его структуру входят успешные и известные, не в негативной, в отличии от «Купаловского», коннотации.
Юрий Назаров считает, и это подтверждено фактами, что за последние пару лет было сделано много для предприятий, входящих в «Купаловское». Теперь дело за местными органами власти. Принятые решения позволят укрепить влияние местной вертикали на ситуацию в агропромышленном секторе регионов, повысить эффективность его работы и раскрыть резервы для качественного роста уровня жизни.
Впрочем, губернатор Могилевской области теперь уже свои хозяйства слабыми тоже не считает, и структуре и работе Управделами искренне благодарен.
Агрохолдинги и укрупнение района – какие предложения поддержал Лукашенко на совещании по Могилевщине.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Работа холдинга с Управлением делами все равно дало толчок, дало эффект. Да, может мы не достигли того, что хотели. Но самое главное – вовремя видеть и принимать решения. Почему глава государства лично и заслушал доклады на предмет того, что более эффективно и что больше будет работать? Ведь разные регионы. Есть у нас Краснопольский регион, где одно хозяйство; есть холдинги крупные в стране, которые эффективно работают; есть небольшие хозяйства, как «Гастелловское», но эффективно работают; есть фермерское движение. Здесь однозначного трактования и ответа не может быть априори.
У Анатолия Исаченко на повестке был еще один вопрос. Ответ на него вроде как был получен во время посещения Президентом племзавода по выращиванию КРС мясных пород. Тогда публично зазвучала идея о том, чтобы укрупнить Дрибинский район Могилевской области. Дискуссия шла за счет чего и сколько на это потребуется ресурса. Шла и дошла до Дворца Независимости.
Лукашенко – о Дрибинском районе: его надо укрупнять и загружать по-настоящему. Читайте здесь.
Таким образом, Президент концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района, а губернатор поделился с журналистами подробностями того, каким он будет. Итак, после укрупнения это будет уже 96 тысяч гектаров общей площади вместе с 56 гектарами сельхозугодий. Сегодня это 76,6 тыс. га, включая 40 тыс. га земли соответственно. Появятся новые предприятия и местные жители, если что-то и заметят, то только плюсы. Так обещают.
Анатолий Исаченко:
Мы сегодня говорим о сохранении территорий и о развитии территорий. И мы говорим о том, чтобы развивать, людям надо давать возможность работать. Инфраструктура создана, она есть, мы ничего не затрагиваем, мы ничего не меняем. Наоборот, с укрупнением района мы будем дальше развивать инфраструктуру. Мы говорим о создании новых производств. Понятно, что под новые производства, конечно, мы будем строить новые объекты. Конечно, мы дадим туда технику для того, чтобы задействовать эту территорию, обработать, вспахать, посеять, убрать. Конечно, мы дадим. Это развитие, это толчок в развитии? Конечно, толчок. Человек придет, ему нужно будет работать, а это заработная плата. Поэтому мы и говорим о развитии региона через укрупнение.
Сегодняшние локальные вопросы одной области и одной госструктуры – только на первый взгляд такие. Если смотреть шире, это совещание о системных подходах, которые даже в нашей компактной стране не могут быть по принципу «всех под одну гребенку раз и навсегда». Нюансы и детали имеют колоссальное значение, а залог успеха в том, чтобы развиваться по подходящему тебе пути в рамках общей белорусской стратегии.