Кочанова встретилась с руководством Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству

Беларусь и Китай намерены укреплять сотрудничество в образовании, медицине, народной дипломатии. Председатель Совета Республики Национального собрания провела встречу с заместителем председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова отметила развитие межпарламентских связей и успешную работу комитета высокого уровня. Отдельной темой на встрече стало укрепление и развитие сотрудничества стран в рамках ШОС. Стороны также рассмотрели вопрос взаимодействия в социально-гуманитарной сфере. Так, между высшими учебными заведениями Беларуси и Китая подписано около 800 договоров, существует 40 совместных образовательных программ. Важной частью встречи стала тема продвижения традиционных семейных ценностей. Здесь позиции Минска и Пекина полностью совпадают.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы развиваем парламентские отношения с Китайской Народной Республикой. За последние годы они тоже выходят на свой пик. Мы создали Комитет высокого уровня межпарламентский, провели уже три заседания. Мы как палата территориального представительства уделяли и уделяем самое пристальное внимание развитию регионального сотрудничества.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Народная дипломатия играет не менее важную роль для укрепления дружбы и сотрудничества между Китаем и Беларусью. Мы в дальнейшем готовы укрепить именно сотрудничество в этой области. Прошедший месяц для нас – это очень результативный месяц. Наши лидеры встречались в Пекине. Также были очень хорошие мероприятия и по линии партий, и по линии местных правительств.

Отношения Беларуси и Китая сегодня переживают самый динамичный и продуктивный период в истории. Тон двустороннему партнерству создает регулярный и доверительный диалог лидеров двух государств, обмен визитами на высшем и высоком уровне. Это свидетельствует о готовности Минска и Пекина оказывать друг другу безусловную поддержку по любым вопросам глобальной и региональной повестки дня.