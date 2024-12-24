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Кабинеты МРТ и ангиографии открыли в Гомельской областной больнице

24 декабря 2024 13:54
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В Гомельской областной больнице открыли кабинеты МРТ и ангиографии. Для того чтобы разместить высокотехнологичное оборудование, специально возвели новый корпус. В нем созданы комфортные условия для медперсонала и пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кабинеты МРТ и ангиографии открыли в Гомельской областной больнице-2

В учреждении здравоохранения это уже не первые современные аппараты такого типа. В регионе с каждым годом растет количество сложнейших операций. Новейшее оборудование послужит более точным медицинским исследованиям и применению качественной первичной диагностики. Кроме того, аппараты МРТ и ангиографы необходимы при комплексной проверке организма, а также перед плановыми операциями. 

Кабинеты МРТ и ангиографии открыли в Гомельской областной больнице-4

Михаил Климов, врач лучевой диагностики кабинета МРТ Гомельской областной клинической больницы:
Аппарат позволяет визуализировать патологию по отделениям. То есть это и головной мозг, все отделы позвоночника, мышечно-суставная костная система, органы брюшной полости. Визуализация хорошая, качество изображения на достойном уровне. 

Кабинеты МРТ и ангиографии открыли в Гомельской областной больнице-6

Высокотехнологичная медицинская помощь должна быть доступна не только жителям областных центров, но и сельчанам. Благодаря новым машинам МАЗ, ключи от которых торжественно вручили в Гомеле, врачи райбольниц Жлобина, Мозыря, Светлогорска и Речицы смогут оперативно приезжать на вызовы к пациентам, а также доставлять их для комплексного обследования в учреждения здравоохранения. Автомобили имеют все необходимое оснащение. 

Кабинеты МРТ и ангиографии открыли в Гомельской областной больнице-8

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
В нашем государстве на протяжении многих лет система здравоохранения финансируется в достаточном количестве. И мы имеем возможность даже в такие небольшие цифры, как 5-7 лет, заменять парк автомобилей. Всего по стране мы в этом году поставили 262 автомобиля. 

Это достаточно много. И в этом отношении мы благодарны нашим коллегам с МАЗа, которые освоили производство данных автомобилей. Конечно же, это экономия. Конечно же, мы на сегодняшний день импортозамещение воплотили в жизнь, и вот оно наяву.

Построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения – важнейший приоритет государственной политики. В 2025 году самым современным оборудованием продолжат насыщать как центральные больницы, так и амбулатории. 

# Государственная политика в области здравоохранения # Александр Ходжаев

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