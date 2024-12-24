Председатель Совета Республики провела встречу с членами Совета старейшин

Развитие регионального сотрудничества, социальной сферы, национальная безопасность. Эти темы 24 декабря стали центральными на встрече председателя Совета Республики с членами Совета старейшин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия такого формата в преддверии Нового года уже традиция. Говорили о достижениях 2024-го. В Беларуси растет благосостояние людей, возводятся новые объекты здравоохранения, образования и не только. Много сделано и в укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе с Китаем. Председатель Совета Республики подчеркнула, что потенциал для сотрудничества у стран далеко не исчерпан. И новые шаги будут предприниматься уже в следующем году, который обещает стать для Беларуси периодом дальнейшего созидательного развития.