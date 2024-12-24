Председатель Совета Республики провела встречу с членами Совета старейшин

Развитие регионального сотрудничества, социальной сферы, национальная безопасность. Эти темы 24 декабря стали центральными на встрече председателя Совета Республики с членами Совета старейшин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие регионального сотрудничества, социальной сферы, национальная безопасность. Эти темы 24 декабря стали центральными на встрече председателя Совета Республики с членами Совета старейшин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятия такого формата в преддверии Нового года уже традиция. Говорили о достижениях 2024-го. В Беларуси растет благосостояние людей, возводятся новые объекты здравоохранения, образования и не только. Много сделано и в укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе с Китаем.
Председатель Совета Республики подчеркнула, что потенциал для сотрудничества у стран далеко не исчерпан. И новые шаги будут предприниматься уже в следующем году, который обещает стать для Беларуси периодом дальнейшего созидательного развития.
Сергей Рахманов, член Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас у нас, естественно, задача состоит в консолидации общества в целом с учетом предстоящей выборной кампании. Мы, естественно, тоже предпринимаем усилия, в том числе и в молодежной среде, чтобы представлять активы Беларуси, какие мы имеем.
Беларусь является страной, которая во многом позитивно отличается от других стран, с точки зрения гуманистической составляющей, с позиции социальной справедливости. Здесь много примеров: минимальный уровень социального неравенства, отсутствие проблем в межнациональных отношениях, адекватная экологическая политика, миролюбие.
Совет старейшин ежегодно вносит предложения, которые затем могут быть использованы Советом Республики и другими органами государственного управления. Это уникальная структура, в составе которой опытные законодатели, всегда готовые поделиться знаниями, своей позицией в отношении актуальных проблем для общества.