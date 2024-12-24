Коллектив МИД принял участие в марафоне добра «Наши дети»

Взаимовыручка, поддержка и стремление помочь заложено у нас, белорусов, в генах. И благотворительный марафон «Наши дети» тому подтверждение. Вот уже почти 30 лет инициатива главы государства дарит тепло и надежду миллионам маленьких белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник устраивают в школах-интернатах, реабилитационных центра, детских домах и больницах, превращая будни в настоящую новогоднюю сказку.

24 декабря гостей встречали в социально-педагогическом центре Московского района, там сейчас более 20 воспитанников, которые, к сожалению, остались без родительского тепла и заботы. Среди них есть и те, кому еще не исполнилось и трех лет. В гости к ребятам, конечно же, с подарками приехали представители Министерства иностранных дел. С собой они захватили сладкие угощения и сертификат на покупку телевизора для социально-педагогического центра.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Прекрасная традиция, которой в нашей стране уже 30 лет. С подачи главы государства проводится каждый год. И Министерство иностранных дел уже 15 лет сотрудничает именно с этим приютом. И каждый год мы приезжаем сюда с подарками и теплыми пожеланиями. Тоже окунуться в атмосферу с Дедом Морозом, Снегурочкой, того, что за этими буднями рабочими вообще про все забываешь. Это и благодаря вот этому нашему проекту не только они получили подарок от коллектива МИД, но и мы получили большой подарок от них.