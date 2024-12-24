Республиканский новогодний бал провели во Дворце Независимости

Дворец Независимости закружился в вальсе. Это одна из самых красивых традиций суверенной Беларуси, речь о Республиканском новогоднем бале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участию приглашены лучшие из лучших, талантливые молодые люди из всей страны. Всего более 350 юношей и девушек. Зал торжественных церемоний в праздничном декоре. По традиции бал открыл полонез дебютантов.

Девушки в вечерних платьях, кавалеры во фраках и мундирах. Признаются, что готовились, разучивали па и очень мечтали принять участие в мероприятии. За музыкальное сопровождение вечера отвечал Президентский оркестр.