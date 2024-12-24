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Республиканский новогодний бал провели во Дворце Независимости

24 декабря 2024 13:51
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Дворец Независимости закружился в вальсе.  Это одна из самых красивых традиций суверенной Беларуси, речь о Республиканском новогоднем бале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский новогодний бал провели во Дворце Независимости-2

К участию приглашены лучшие из лучших, талантливые молодые люди из всей страны. Всего более 350 юношей и девушек. Зал торжественных церемоний в праздничном декоре. По традиции бал открыл полонез дебютантов. 

Девушки в вечерних платьях, кавалеры во фраках и мундирах. Признаются, что готовились, разучивали па и очень мечтали принять участие в мероприятии. За музыкальное сопровождение вечера отвечал Президентский оркестр.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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