Настоящие «оазисы» на карте Минска! Зелёные зоны – где переждать аномальную жару в столице?

Беларусь накрыла небывалая жара. Синоптиками объявлен самый высокий – красный – уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами по стране до плюс 37 градусов. Особенно тяжело такую погоду переносить жителям городов. В Минске проводится постоянная работа по созданию зон, предназначенных для отдыха на природе. Сегодня на карте столицы официально появились 9 экотроп. Некоторые из них посетила лично председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова.

9 новых мест появились в Минске для отдыха на природе.

«Космос» во всех смыслах. Такую оценку местные дают одноименной зоне отдыха во Фрунзенском районе. Новая экотропа буквально утопает в зелени – то, что нужно для аномально жарких выходных. На создание «космического» парка ушло всего несколько месяцев. Его уже оценили первые посетители.

Гриль и воркаут-зоны, игровая площадка, «босоногая тропа» – всего четыре тематических локаций. Самые любимые у детей – веревочный городок и «Ракета». Возможно, именно этим ребятам в будущем предстоит открыть новую страницу в истории белорусской космонавтики.

Алина Мычко, корреспондент:

В «Космосе» у гостей есть все шансы встретить того, кто действительно побывал на орбите. Марина Василевская живет рядом, во Фрунзенском районе. Свое название зона отдыха получила в честь ее полета по инициативе местных жителей.

«Сказочный край» может многое рассказать о флоре лугов, лесов и болот Беларуси. Вся информация размещена на специальных стендах вдоль экотропы. Жители с удовольствием приходят сюда, чтобы в городе побыть наедине с природой.

Подробности в видео.

При обустройстве таких локаций используют только экологически чистые материалы. В Минске созданием тенистых зон занимаются системно. Еще 9 зон отдыха появится в сентябре – их откроют ко Дню города.