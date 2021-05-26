Каб прадаўжалася жыццё, патрэбна выхаваць наступнае пакаленне. Анонс новой серии проекта «Белорусская SUPER женщина»

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Им есть что сказать. 26 мая в вечернем эфире новая серия проекта «Белорусская SUPER женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Железнова:

Каб прадаўжалася жыццё, патрэбна выхаваць тое пакаленне, якое ідзе наступным. Кожны павінен рабіць справу, да чаго ў яго ёсць пасыл. У кожнага сваё, але тое месца, дзе ты радзіўся і на яком сталі твае першыя крокі, ты павінен цаніць і даражыць, таму што тут твае карані, таму што тут твая сіла. Дрэва ж, яно расце да тых пор, пака корань яго не засох. Калі ты любіш сваю зямлю, калі ты любіш тое, што было да цябе на гэтым, значыць, ты моцны, ты пераможаш. Якое шчасце мець сваю дзяржаву, камфортную дзяржаву, дзе прыемна жыць. Ды к чаму яе не берагчы? Гэта вялікая раскоша, вялікая каштоўнасць, якая даецца не кожнаму чалавеку.