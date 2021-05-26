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«Дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей». В Витебске школьники рассказали, как нужно вести себя на дороге

26 мая 2021 06:29
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Новости Беларуси. В Витебске дали старт национальному слету-конкурсу юных инспекторов движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей». В Витебске школьники рассказали, как нужно вести себя на дороге-1

Торжественное мероприятие прошло на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. В соревнованиях принимают участие семь команд – знатоков правил дорожного движения из каждого региона и Минска. Уже 26 мая школьников ждут первые состязания. Ребята продемонстрируют знания в ПДД, а также в оказании первой медицинской помощи.

«Дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей». В Витебске школьники рассказали, как нужно вести себя на дороге-4

София Татиева, участница слета юных инспекторов дородного движения (Минска):
Юные инспекторы – это те, кто помогает людям познать правила дорожного движения с разных сторон, более интересно и более развивающе. Мы обучаем детей с 1 по 4 класс. Мы обучаем их правилам дорожного движения, что нужно делать на дорогах и что нельзя.

«Дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей». В Витебске школьники рассказали, как нужно вести себя на дороге-7

Вероника Винидисюк, участница слета юных инспекторов дородного движения (Брест):
Я занимаюсь ЮИД с 10 лет. Меня позвал один учитель, и я поняла, что это мое и мне это очень нравится.

«Дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей». В Витебске школьники рассказали, как нужно вести себя на дороге-10

Дмитрий Корзюк, начальник главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
30 тысяч мальчишек и девчонок по всей стране в разных уголках занимаются безопасностью дорожного движения. Они изучают сами и посредством общения передают информацию тем, кто не занимается, немножко меньше уделяет внимания. Это очень важно, когда дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей.

«Дети сохраняют собственные жизни и порой жизни своих родителей». В Витебске школьники рассказали, как нужно вести себя на дороге-13

Основной площадкой мероприятия станет детский оздоровительный центр в Лепельском районе. Кроме соревнований, участников ждет и развлекательная программа.

# Правила дорожного движения # общество # София Татиева # Вероника Винидисюк # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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