«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая

Новости Беларуси. Столицу полностью украсили к 9 мая. Яркие флаги и декорации с символикой Дня победы можно встретить вдоль главных проспектов, а также в центре города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парках и на площадях установили фотозоны и красно-зеленые медальоны в яблоневых оттенках. Традиционное панно из 8000 лоскутов появилось на здании педуниверситета. Тематические плакаты также установили на Октябрьской площади и у стелы «Минск – город-герой». Украсить постарались каждый уголок столицы, поэтому преображение города не оставило равнодушными минчан и гостей столицы.

Мы заметили, что везде плакаты со значком, что 9 Мая, и везде есть символика национальная. Вот этот колорит – очень хорошо.

Мы прошли, пофотографировались даже. Хотели, наверное, показать своим друзьям, может быть, выложить в Facebook или еще куда-то. Я думаю, что мы сегодня это сделаем, потому что мы «за». Мы хотели бы, чтобы мы эти праздники помнили.

Очень все нравится. Гуляешь, много нового, много красивого. Можно сфотографироваться, в принципе.

Это важно, потому что люди больше акцентируют на этом внимание, вспоминают и привлекаются ко всему этому празднику.

Конечно, напоминание о нашей истории, о наших предках. И также визитная карточка нашей Беларуси.