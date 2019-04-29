Прямой эфир

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая

29 апреля 2019 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столицу полностью украсили к 9 мая. Яркие флаги и декорации с символикой Дня победы можно встретить вдоль главных проспектов, а также в центре города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-1

В парках и на площадях установили фотозоны и красно-зеленые медальоны в яблоневых оттенках. Традиционное панно из 8000 лоскутов появилось на здании педуниверситета. Тематические плакаты также установили на Октябрьской площади и у стелы «Минск – город-герой». Украсить постарались каждый уголок столицы, поэтому преображение города не оставило равнодушными минчан и гостей столицы.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-4

Мы заметили, что везде плакаты со значком, что 9 Мая, и везде есть символика национальная. Вот этот колорит – очень хорошо.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-7

Мы прошли, пофотографировались даже. Хотели, наверное, показать своим друзьям, может быть, выложить в Facebook или еще куда-то. Я думаю, что мы сегодня это сделаем, потому что мы «за». Мы хотели бы, чтобы мы эти праздники помнили.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-10

Очень все нравится. Гуляешь, много нового, много красивого. Можно сфотографироваться, в принципе.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-13

Это важно, потому что люди больше акцентируют на этом внимание, вспоминают и привлекаются ко всему этому празднику.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-16

Конечно, напоминание о нашей истории, о наших предках. И также визитная карточка нашей Беларуси.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-19

К празднику потрудились и озеленители. Город украсили главным весенним символом Дня победы – красными тюльпанами.

«Вот этот колорит – очень хорошо»: что минчане говорят об украшении города к 9 Мая-22

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Движение на улице Богдановича откроют ночью с 29 на 30 апреля
29 апреля 2019 17:09

Движение на улице Богдановича откроют ночью с 29 на 30 апреля

Марзалюк о белорусской государственности: «Хачу, каб у кожнага грамадзяніна краіны было беларускае сэрца»
29 апреля 2019 14:19

Марзалюк о белорусской государственности: «Хачу, каб у кожнага грамадзяніна краіны было беларускае сэрца»

Почти 2 тысячи многодетных семей направят на строительство жилья в Минске в 2019 году
29 апреля 2019 14:14

Почти 2 тысячи многодетных семей направят на строительство жилья в Минске в 2019 году