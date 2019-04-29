Под Логойском нашли маленького медвежонка: «Она кушает хорошо»

Новости Беларуси. История одного спасения. Маленького медвежонка нашли в лесу под Логойском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полуторамесячную Машу, а именно так назвали малышку, спас местный житель Николай. Скорее всего, животное потеряло родителей и вышло из леса, чтобы найти пищу.

Теперь косолапая обживается в собственном вольере в Центре экологического туризма в Станьково. Уже даже успела познакомиться с соседкой – енотом Соней. Так что без женской поддержки Машу не оставят.

Михаил Турыгин, заведующий зоосада Центра экологического туризма «Станьково»:

Ветеринар проверил, причин для беспокойства нет. Сейчас она кушает хорошо. Ест кашу, молоко пьет.

Сначала вела себя более агрессивно, сейчас начинает привыкать к людям. Я думаю, что через недельку уже вообще не будет такой агрессии.