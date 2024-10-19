Свыше 65 миллионов тонн стали выплавили на БМЗ с момента открытия

Свыше 65 миллионов тонн стали за 40-летнюю историю выплавили на Белорусском металлургическом заводе. Высокотехнологичное предприятие в Жлобине с 2017 года имеет статус научной организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это четыре взаимосвязанных производства: сталеплавильное, прокатное, трубное и метизное, а также структурные цеха и управленческие подразделения. За последние 40 лет объемы производства увеличились в четыре раза, а номенклатура продукции – в десятки. Металлоконструкции, произведенные на заводе, нашли применение в строительстве Национальной библиотеки Беларуси, атомной электростанции, а также олимпийских объектов в Лондоне и Сочи. В команде трудятся более 4 000 высококвалифицированных специалистов, которые не понаслышке знают, как получить сталь определенной марки.

Сергей Савченко, ведущий инженер-технолог прокатного отдела технического управления Белорусского металлургического завода:

Марочный состав у нас довольно разнообразный, поэтому подготовка, разливка – очень тонкий процесс. Для любой марки стали сталеплав знает определенный диапазон, и происходит компоновка, добавка каждого химического элемента в определенном массовом составе. Далее, после того как подготовилась жидкая сталь, происходит ее анализ на соответствие какой-либо марки стали. И дальше происходит разливка и получение заготовки.

Ключевое условие успешной работы предприятия – реализация инвестиционных проектов. В 2024 году сотрудники завершают модернизацию сталеплавильного комплекса. Также предприятие активно участвует в развитии АПК.