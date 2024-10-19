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Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси

19 октября 2024 15:05
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-2

В течение прогнозируемого периода в республике в основном будет преобладать антициклональный характер погоды, в результате чего существенных осадков не ожидается. Лишь во вторник и среду, 22 и 23 октября, скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы, который принесет локальные кратковременные дожди, преимущественно на северо-западную половину республики. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, а при понижении температуры воздуха до отрицательных значений не исключен слабый гололед. 

Температурный фон ожидается близким к климатической норме. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах -4...+4 градусов. При увеличении облачности ожидается +5...+8 градусов. Дневные максимумы составят +7...+16 градусов.

Подробный прогноз по стране.

Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-4
Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-5
Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-6
Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-7
Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-8
Существенных осадков не предвидится: погода в Беларуси-9
# Погода в Беларуси

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