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К уборочной кампании подключается все больше белорусских регионов

25 июля 2017 06:36
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Новости Беларуси. К уборочной кампанию, которая в 2017 году началась позже обычного, с каждым днем подключается все больше белорусских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 24 июля к жатве приступили аграрии Гомельской области. Здесь земледельцам необходимо убрать зерно на рекордной для региона площади угодий: почти 400 тысяч гектаров. На жатве будет задействовано около 1,5 тысяч комбайнов.

В целом же, в 2017 году уборочная кампания стартовала позже обычного – из-за дождливой и прохладной погоды.

# общество # Уборочная кампания

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