Основано на кулинарных традициях скандинавской страны: в заведениях Минска появилось финское меню

Новости Беларуси. Рыба с молоком и морковная запеканка. Новые вкусы в белорусской столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Рыба с молоком и морковная запеканка. Новые вкусы в белорусской столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь не выезжая за пределы Минска, можно оказаться в Финляндии и попробовать блюда национальной кухни.
Гастрономический фест начался в субботу и продлится неделю.
Финское меню появилось в шести столичных точках общепита. «Финляндия-100» – так называется новое меню – основано на кулинарных традициях скандинавской страны.
Артём Ракецкий, шеф-повар ресторана:
Мы можем придать философию, придать смысл блюду. В любом случае все будет готовиться из белорусских национальных продуктов.