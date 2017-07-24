Основано на кулинарных традициях скандинавской страны: в заведениях Минска появилось финское меню

Новости Беларуси. Рыба с молоком и морковная запеканка. Новые вкусы в белорусской столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь не выезжая за пределы Минска, можно оказаться в Финляндии и попробовать блюда национальной кухни.

Гастрономический фест начался в субботу и продлится неделю. Финское меню появилось в шести столичных точках общепита. «Финляндия-100» – так называется новое меню – основано на кулинарных традициях скандинавской страны.