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Добраться в поликлинику или банк: в Заводском районе внедряют услугу по сопровождению людей с ограниченными возможностями

24 июля 2017 19:43
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Новости Беларуси. Быть вторыми руками и глазами. Новую услугу по сопровождению инвалидов-колясочников и слабовидящих внедряют в территориальном центре соцобслуживания Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Год назад здесь начали помогать инвалидам по слуху.

Чтобы вовремя, а главное безопасно добраться в поликлинику или в банк, рядом с людьми с ограниченными возможностями будут социальные работники и волонтеры.

Добраться в поликлинику или банк: в Заводском районе внедряют услугу по сопровождению людей с ограниченными возможностями -1

Кристина Шумлянская, переводчик жестового языка территориального центра социального обслуживания Заводского района:
Бывает тяжело объяснить врачу свои болячки, свои болезни, объяснить как принимать лекарства. В основном люди пожилого возраста обращаются именно с походом в поликлинику. Оказываем помощь, где им это необходимо, перевожу на жесты то, что хотят они услышать или то, что не могут понять.

Добраться в поликлинику или банк: в Заводском районе внедряют услугу по сопровождению людей с ограниченными возможностями -3

Помощь может получить любой нуждающийся. Для этого нужно оставить заявку в центре социального обслуживания либо отправить работникам SMS-сообщение.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Кристина Шумлянская # Фотофакт

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