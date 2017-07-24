Добраться в поликлинику или банк: в Заводском районе внедряют услугу по сопровождению людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Быть вторыми руками и глазами. Новую услугу по сопровождению инвалидов-колясочников и слабовидящих внедряют в территориальном центре соцобслуживания Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Год назад здесь начали помогать инвалидам по слуху.

Чтобы вовремя, а главное безопасно добраться в поликлинику или в банк, рядом с людьми с ограниченными возможностями будут социальные работники и волонтеры.