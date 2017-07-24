Санкт-Петербургский квартал появится в Московском районе Минска

Новости Беларуси. Вдоль улицы Семашко в районе станции метро «Петровщина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возведут несколько многоэтажек по проекту архитекторов северной российской столицы. Тем временем в Минске площадку будущей стройки уже готовят: сносят старые ветхие дома, убирают мусор.