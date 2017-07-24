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Санкт-Петербургский квартал появится в Московском районе Минска

24 июля 2017 19:17
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Новости Беларуси. Вдоль улицы Семашко в районе станции метро «Петровщина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Санкт-Петербургский квартал появится в Московском районе Минска-1

Возведут несколько многоэтажек по проекту архитекторов северной российской столицы. Тем временем в Минске площадку будущей стройки уже готовят: сносят старые ветхие дома, убирают мусор.

Санкт-Петербургский квартал появится в Московском районе Минска-3

К слову, аналогичный белорусский квартал будет возведён и в Санкт-Петербурге. Строительством домов по проекту российских архитекторов займутся белорусы. Новоселье планируют отметить в 2022 году.

# общество # Фотофакт # Строительство

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