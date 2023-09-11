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Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке

11 сентября 2023 13:27
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Новости Беларуси. Жительница Станьково Юлия Заяц привлекла наше внимание необычным хобби – на своем участке она выращивает порядка 60 сортов мяты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В коллекции девушки как вполне обычные, так и довольно нестандартные разновидности. У каждого сорта свой вкус и аромат.

Заглянула на мятную плантацию наш корреспондент Алеся Иванова.

Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке-1

Еще год назад Юлия Заяц и подумать не могла, что ее жизнь разделится на «до» и «после»… Мяты. Сама девушка родом из Дзержинска, там же и познакомилась со своим будущим мужем. Вместе построили дом в Станьково, куда позже и переехали. Однако большим огородом так и не обзавелись. По словам Юлии, труд на земле никогда не вызывал у нее особого интереса. Но кто бы мог подумать, что выращивание мяты станет для девушки не только отдушиной, но и настоящим делом жизни.

Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке-4

Юлия Заяц:
Со мной поделились шестью сортами мяты. Ощутив многообразие ароматов, я захотела попробовать еще какие-то сорта. И на сегодня у меня в коллекции (пока маленькой) 58 сортов. По уходу это растение, которое не требует больших усилий. Каждая мята уникальна по аромату, по отдаче ментола, по внешнему виду.

Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке-7

Сегодня в коллекции Юлии множество редких сортов. В их числе «Мята полковника Кентукки», «Амстердамский лимон», «Москвичка» и «Мускусная мята».

Подробнее в видео.

# Растения и цветы # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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