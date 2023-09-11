Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке
Новости Беларуси. Жительница Станьково Юлия Заяц привлекла наше внимание необычным хобби – на своем участке она выращивает порядка 60 сортов мяты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В коллекции девушки как вполне обычные, так и довольно нестандартные разновидности. У каждого сорта свой вкус и аромат.
Заглянула на мятную плантацию наш корреспондент Алеся Иванова.
Еще год назад Юлия Заяц и подумать не могла, что ее жизнь разделится на «до» и «после»… Мяты. Сама девушка родом из Дзержинска, там же и познакомилась со своим будущим мужем. Вместе построили дом в Станьково, куда позже и переехали. Однако большим огородом так и не обзавелись. По словам Юлии, труд на земле никогда не вызывал у нее особого интереса. Но кто бы мог подумать, что выращивание мяты станет для девушки не только отдушиной, но и настоящим делом жизни.
Юлия Заяц:
Со мной поделились шестью сортами мяты. Ощутив многообразие ароматов, я захотела попробовать еще какие-то сорта. И на сегодня у меня в коллекции (пока маленькой) 58 сортов. По уходу это растение, которое не требует больших усилий. Каждая мята уникальна по аромату, по отдаче ментола, по внешнему виду.
Сегодня в коллекции Юлии множество редких сортов. В их числе «Мята полковника Кентукки», «Амстердамский лимон», «Москвичка» и «Мускусная мята».
Подробнее в видео.