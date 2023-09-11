Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке

Еще год назад Юлия Заяц и подумать не могла, что ее жизнь разделится на «до» и «после»… Мяты. Сама девушка родом из Дзержинска, там же и познакомилась со своим будущим мужем. Вместе построили дом в Станьково, куда позже и переехали. Однако большим огородом так и не обзавелись. По словам Юлии, труд на земле никогда не вызывал у нее особого интереса. Но кто бы мог подумать, что выращивание мяты станет для девушки не только отдушиной, но и настоящим делом жизни.